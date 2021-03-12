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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horasan’da 12 Mart coşkusu

İHA

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle Horasan'da pandemi kuralları çerçevesinde program düzenlendi.

Horasan’da 12 Mart coşkusu

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Horasan’da pandemi kuralları çerçevesinde program düzenlendi.
Horasan’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Konferans Salonu’nda düzenlenen program Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, video slayt gösterisi, günün anlam ve önemi, şiirlerin okunması, orotoryo gösterisi ve marşların seslendirilmesi ile devam etti.
İlçe genelinde Lise ortaokul anasınıfı öğrencileri arasında çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Burak Dertlioğlu tarafından ödülleri verildi.
Şehit Uğur Gülmez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Gariniz Komutanı Murat Günhan Horasan Belediye Başkan Vekili Yaşar Yetişir İlçe Jandarma Komutanı Hikmet Kırmızıoğlu Emniyet Müdürü Özcan Güler İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt STK temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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