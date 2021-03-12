BB Erzurumspor'un yüzü Trabzonspor’a karşı gülmüyor

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor hafta sonu sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Dadaşlar evinde ağırlayacağı Karadeniz ekibiyle çıktığı son 10 maçtan da sahadan galip ayrılan taraf olamadı.

BB Erzurumspor Süper Lig’in 30. hafta müsabakasında Pazar günü saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumunda Karadeniz ekibi Trabzonspor’u ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Dadaşlar bu müsabakada sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. MaviBeyazlı ekipte Manuel Da Costa ve Johanna Omolo kart cezalısı oldukları için mücadelede yer alamayacak.



10 maçta sadece 1 beraberlik

Öte yandan Dadaşlar Karadeniz ekibine karşı 2000 sezonundan berri Ligde ve Türkiye Kupasında karşılaştığı son 10 maçta sahadan 9 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dadaşlar eğer bu maçta sahadan 3 puanla ayrılırsa 10 maç sonra Trabzonspor’a karşı ilk galibiyetini almış olacak. Ayrıca Süper Lig’in ilk devresinde Trabzon’da oynanan müsabakayı da Karadeniz ekibi 10 kazanmıştı.

Müsabaka öncesi BB Erzurumspor 26 puanla 19.sırada yer alırken Trabzonspor ise 51 puanla 4.sırada bulunuyor.

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