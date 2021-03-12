Tekman’da 66 köy yolu ulaşıma kapandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 66 köy, 49 mezra yolunun açılması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri aşırı fırtınaya rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.