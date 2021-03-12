Alkuş ailesinin acı günü Avukat Uğur Alkuş’un baba acısı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Barosu avukatlarından Uğur Alkuş’un babası Celal Alkuş bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Erzurum’un tanınmış ve sevilen esnaflarından olan Celal Alkuş’un cenazesi bugün Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan, kamu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar, basın mensupları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.