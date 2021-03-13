Doğu’da Mart kar’ı sevindirdi

Erzurum’da Mart ayı ile birlikte olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Son yılların en kurak Ocak ve Şubat aylarını yaşayan Erzurum’da Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı sevindirdi.

Kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerden barajlarda düşük olan su seviyesinin yağışla birlikte yüzde 10 seviyesinde arttığı belirtiliyor. Kırsalda tarım sektöründe çalışan çiftçiler ise yağan kar ile birlikte yaz mevsiminin çok daha bereketli geçeceğini dile getiriyorlar.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması yaparken, kapanan köy yolları ekiplerce bir bir ulaşıma açılıyor.

Yağan kar ile birlikte palandöken kayak Merkezinde kayak sezonunun bir ay daha uzatılabileceği belirtildi.

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