Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok

DHA

Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok


Salih TEKİNOktay POLAT/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Allah'a şükür, pandemi döneminde testiyi kırmadan bugüne kadar geldik. Yurt dışında market rafları boşaldı. Tüketiciler, market raflarına saldırdı. Türkiye'de bunların hiçbirini yaşamadık. Gıda arzıyla ilgili problem yok. Aslında dünyada da yoktu ama dünya bunu yönetemedi" dedi.
Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Naim Karataş'la bir süre sohbet eden Bakan Pakdemirli, daha sonra 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Pakdemirli, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda 'Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları' toplantısına katıldı. Toplantıda Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile sektör temsilcileri de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, pandemi döneminden geçildiğini hatırlatarak, "Hepimizin ağzında birer maske var. Bir sene öncesinde bunlar yoktu, değil mi? Yani dünya, maalesef dün olduğundan bugün daha farklı; ama dünya sağlıkla ilgili bir belirsizliği yaşarken, bir belirsizlik daha yaşıyoruz. İkinci belirsizliğin adı, gıda. Eğitim dahi ertelenebilir. Milli Eğitim Bakanı, bugün der ki '6 ay ben okulları erteledim arkadaşlar' veya '1 sene çocuklar okula gitmeyecek'. Tabi ki kayıptır ama sağlıkla ilgili hiçbir konuyu erteleme şansımız yok. O zaman üretimin, tedarikin devam etmesi lazım" diye konuştu. 
'YURT DIŞINDA MARKET RAFLARI BOŞALDI, YÖNETEMEDİLER'
Bakan Pakdemirli, yurt dışında pandemi sürecinde çoğu kez market raflarının boşaltıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: 
"Biz Allah'a şükür, bu pandemi döneminde şu ana kadar testiyi kırmadan bugüne geldik. Televizyonları seyrediyorsunuz, yurt dışında neler var? Yurt dışında market rafları boşaldı. Tüketiciler, market raflarına saldırdı. İğneden ipliğe hiç ihtiyaçları olmayacak şeyleri de aldılar değil mi? Türkiye'de biz bunların hiçbirini yaşamadık. Birinci sebebi, sizlersiniz. Önce kendinize bir alkış; ama bizler de sizlerin mesai arkadaşı olarak iyi çalıştık. Pandemiden 1 ay kadar önce biz perakende sektörünü topladık. Dedik ki 'Hastalık geliyor, market rafları boşalacak. Tüketici psikolojisini yönetmemiz lazım. Tüketici market raflarına saldıracak. Ne yapacağız? O zaman 3 veya 4 defa raflara saldırı olacağını hesap edip, ona göre stoklarınızı düzenleyin'. Böylelikle tüketici bir gitti, iki gitti, üç gitti, dördüncüyü gitti; dedi ki 'Ben niye evime depoluyorum? Zaten ne zaman gitsem var. Bir problem yok. Gıda arzıyla ilgili bir problem yok. Aslında dünyada da yoktu ama dünya bunu yönetemedi." 
'ÇİFTÇİMİZİN ÜRETİME DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ'
Bakan Pakdemirli, bugün itibarıyla birçok emtiada ciddi fiyat artışları olduğunu, bunun da sağlıkla ilgili riskler giderildiğinde sona ereceğini kaydetti. Üreticinin üretime devam etmesi için birtakım tedbirler aldıklarını belirten Pakdemirli, "Çiftçimizin üretime devam etmesi, son derece önemli. Bu yapılan 101 tedbir ve doğruyla geçen yıl 2 ana majör etkimiz vardı. Biri pandemi hastalığa rağmen diğeri de kuraklığa rağmen Türkiye üretimini artırdı ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu, sizler sayesinde oldu. 126 milyon ton, 117 milyon tondan geldik ve böyle bir büyüme hiçbir sene yok. Meteorolojik kuraklığa rağmen" dedi.
'TÜRKİYE 2 BÜYÜDÜ, TARIM 5 BÜYÜDÜ'
Tarımsal büyümede yüzde 4,8'lik oranın yakalandığını belirten Pakdemirli, "Türkiye yüzde 1,8 büyüdü, biz 5 büyüdük. Yani Türkiye 2 büyüdü, tarımorman sektörü 5 büyüdü. Bu, sizler sayesinde oldu; ama bu alınan tedbirlerin de tabi ki çok büyük faydası var. Tarımsal hasılamız 333 milyar TL'ye geldi, 189 milyardı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne başladığımızda. Bunun manası, anlamı da şu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha aktif, daha hızlı, çalışan, daha çok netice alan bir sistem. Bu yönetim sistemi ile ilgili sizlere bir söz vermiştik değil mi? İşleri daha iyi hale getireceğiz, diye. İşte işleri daha iyi hale getirdiğimizin, yoluna koyduğumuzun da ispatı rakamlar. Diğer konuların hepsi konuşulabilir, eleştirilerin hepsi yapılabilir ama rakamlar, bizim daima daha ileri doğru, daha güzele doğru gittiğimizi de gösteriyor. Yine ihracatta Türkiye tarihinin rekorunu en yüksek değerle aldık. Türkiye tarımsal hasılatta Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada da 10'uncu sırada" diye konuştu. 
'TARIM VE ORMAN, FUTBOL KADAR KONUŞUYOR'
Tarım ve ormanı herkesin konuştuğunu, tarım konusunun en az futbol kadar konuşulduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Tarım konusu, futbol kadar konuşuluyor mudur Türkiye'de? Tarım konusu, en az futbol kadar konuşuluyor ve o zaman biz de dedik yani bu işi bir sistematiğin içinde konuşalım. 15 yıl ara verilmişti. Tarım Şurası'nı topladık. 5 yıllık plan yaptık. Bu 5 yıllık planı da biz hesap verilebilirlik ilkesi açısından bir iş planı haline çevirelim, her sene de bunun değerlendirme toplantısını yapalım, dedik. 2020'de değerlendirme toplantıları yaptık" dedi. 
'19 YILDA 74 MİLYON FİDAN'
Konuşmasında, Erzurum'da yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, son 19 yılda 8 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını söyledi. 19 yılda 74 milyon fidan diktiklerini, 4 milyar liralık sulama yatırımı yaptıklarını anlatan Pakdemirli, 2021 yılında gerçekleştirilecek projeleri de anlattı. 
Bakan Pakdemirli, konuşmasından sonra sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantının bu bölümü, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-13 16:57:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Tarımsal hasılada Avrupa’da lider dünyada ilk on ülke içerisindeyiz” Bakan Pakdemirli, “Erzurum Söz Sizde” programında sektör temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Tarımsal hasılada ...
Doğu’da Mart kar’ı sevindirdi
YEREL HABERLER Doğu’da Mart kar’ı sevindirdi
Gödekmerdan, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Gödekmerdan, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Genç yükümlülere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Genç yükümlülere yönelik eğitim faaliyetleri devam ...
74 yaşında 50 yıldır kayak öğretiyor
YEREL HABERLER 74 yaşında 50 yıldır kayak öğretiyor
Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: Beni kim sıkıştırdı
YEREL HABERLER Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: Beni kim ...
Alkuş ailesinin acı günü Avukat Uğur Alkuş’un baba acısı
YEREL HABERLER Alkuş ailesinin acı günü Avukat Uğur Alkuş’un baba ...
BB Erzurum'da Manual Da Costa'nın eksikliği hissedilecek
YEREL HABERLER BB Erzurum'da Manual Da Costa'nın eksikliği ...
Tekman’da 66 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tekman’da 66 köy yolu ulaşıma kapandı
BB Erzurumspor'un yüzü Trabzonspor’a karşı gülmüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'un yüzü Trabzonspor’a karşı gülmüyor
Erzurum Post Gazetesi yayına başladı
YEREL HABERLER Erzurum Post Gazetesi yayına başladı
Aydemir: ‘Narman Milli Tefekkür adresi’ TBMM’de Erzurum mesaisi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Narman Milli Tefekkür adresi’ TBMM’de ...
Aydemir, ‘Bizim siyasetimiz eser odaklıdır’
YEREL HABERLER Aydemir, ‘Bizim siyasetimiz eser odaklıdır’
Horasan’da 12 Mart coşkusu
YEREL HABERLER Horasan’da 12 Mart coşkusu
ER-VAK Başkanı Erdal Güzel'in 12 Mart kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER ER-VAK Başkanı Erdal Güzel'in 12 Mart kurtuluş mesajı
Genç Memur-Sen üyelerinden basın açıklaması
YEREL HABERLER Genç Memur-Sen üyelerinden basın açıklaması
İl Sağlık Müdürü Bedir’den Başkan Sekmen’e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bedir’den Başkan Sekmen’e teşekkür ...
Erzurum'un 103'üncü kurtuluş yıl dönümü, kar yağışı altında kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum'un 103'üncü kurtuluş yıl dönümü, kar yağışı ...
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli kurtuluş törenine katıldı, anıta çelenk sundu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Ermeni çeteleri Erzurum’da 50 bin Müslüman Türk'ü katletti" Erzurum’dan Ermeni Diasporasına mesaj
YEREL HABERLER Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. ...
Bakan Pakdemirli: Son 19 yılda hayvancılığa 73 milyar lira destek ödedik
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Son 19 yılda hayvancılığa 73 milyar ...
Rektör Bülent Çakmak Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nin müjdesini verdi
YEREL HABERLER Rektör Bülent Çakmak Havacılık ve Uzay ...
Gözütok: “12 Mart milli duruşun adıdır”
YEREL HABERLER Gözütok: “12 Mart milli duruşun adıdır”