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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maltepe Erzurumlular Vakfında 5. Suha Dengizek dönemi

İHA

Maltepe Erzurumlular Vakfında 5. Suha Dengizek dönemi

Maltepe’de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakfın Genel Merkezinde, bilim kurulu kararları gereği alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleşti.
Divan heyetinde, Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek Başkanlığında Necmi Rende, Hakan Şairoğlu, Melike Aras yer aldı.
Vakfın Genel Sekreteri Hasan Koç tarafından vakfın faaliyet ve mali raporları okunup ibra edildi.
Yeni yönetimde sürpriz isimler yer aldı
Mevcut yönetim kurulundan bir çok isminde yer aldığı yeni yönetim tek liste halinde seçilerek görev almış oldu.
Yeni yönetim Kurulunda göze çarpan isimlerden biri Gazeteci Yazar Avukat Fikri Akyüz Yönetim Listesinde yer alırken, bir diğer dikkat çeken isim ise 15 Temmuz Darbe girişiminin sembol isimlerinden Emekli Korgenerel Zekai Aksakallı Paşa’nın Denetleme Kurulunda yer alması heyecan oluştururken, Zekai Paşa’nın isminin okunduğu esnada alkış tufanı koptu.
Erzurumlular Vakıfta 5. Suha Dengizek Dönemi
Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfında 09.10.2011 tarihinde başlayan Suha Dengizek Başkanlığındaki Yönetim dönemi; 2013 2015 2017 2019 ve bugün 13 Mart 2021 günü yapılan Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden güvenoyu alarak 5. Döneme devam dedi.
Dengizek, Külliye projemizi tamamlayacağız
Vakıf Başkanı Suha Dengizek konuşmasında, ‘Sahilde yapmayı düşündüğümüz külliye projemizi bu dönemde tamamlamak istiyoruz. Aslında sahilde hayata geçireceğimiz külliye projemiz çok daha önce start almış olacaktı lakin, çok meşakkatli bir hukuki süreç yaşandı. Yani arsanın tahsisi yaşadığımız konusunda mahkeme süreci nihayet yaklaşık iki ay önce neticelendi ve külliyemizin yapılması hususunda artık engel kalmadı. Külliye hayat geçtiğinde mevcut binamızı da öğrenci yurdu yapacağız.
Maltepe Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulunu bilim kurulu kararları doğrultusunda hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.
Bizden önce hayır hasenat yolunda hoş bir sada bırakan bütün başkan ve yöneticilerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor, daha nice hizmetlerde adımlarının ve emeklerinin olmasını temenni ediyorum.
Malum pandemi dönemi aktif faaliyetler yapılamadı, lakin yine de; tedbirler kapsamında kan bağışı kampanyası, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize periyodik olarak destek olmak gibi çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem içinde yine sosyal, kültürel, eğitim, sportif faaliyetlerle faal çalışmalar yapacağız. Tüm hemşerilerime teşekkür eder, vakfımızda yaptığımız çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz.
Vakfımız, bu gün geldiği nokta itibariyle üslendiği ağır sorumluluğu başarı ile yerine getirebilmek bakımından, Mütevelli Heyetine yeni katılan değerli üyeler ve yeni Yönetim Kurulu ile bir ölçüde kan tazelemiş ve yapısın güçlendirmiştir.
Verimli ve başarılı geçen Mütevelli Olağan Genel Kurulu vakfımızın geleceği bakımından son derece önemli kararların alındığı güzel bir toplantı olmuştur.
Yaptıklarımızdan çok daha fazla, yapmamız gereken hizmetlerin olduğu muhakkaktır. Bu anlamda gayet tabii olarak her kurum kendini sürekli muhasebe etmeli ve yenilemelidir. Geleceğe doğru daha sağlam ve emin adımlarla yürüyebilmek için elbette yaptıklarıyla, birikimiyle ve ulaştığı hedeflerle yüzleşmelidir” dedi.
Olağan Genel Kurulla Birlikte Onaylanan Maltepe Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Yönetim Kurulu:
1. Suha Dengizek
2. Ahmet Ağırman
3. Suat Önal
4. Abiş Hopikoğlu
5. Aydın Ayyıldız
6. Ahmet Kaya
7. Bülent Yıldırım
8. Bülent Keskiner
9. Cevat Gerni
10. Cihat Algın
11. Çetin Ürüt
12. Ejder Batur
13. Fahri Görer
14. Fatih Sırmacı
15. Gürbüz Aslan
16. Fikri Akyüz
17. Hasan Koç
18. Hasan Keskin
19. Hüseyin Karakaya
20. Kürşat Karakaş
21. Kasım Karakaş
22. Kemal Demir
23. Mücahit Güngör
24. Mehmet Erdoğan
25. Mustafa Ilıcalı
26. Metin Taş
27. Mustafa Akın
28. Neşe Şairoğlu
29. Ömer Lütfü Somun
30. Özer Kaplan
31. Suat Özarslan
32. Serdar Sengir
33. Servet Bastem
34. Temel Aslan
35. Yavuz Kamışlıgöl
36. Zekai Özarslan
37. Zinnur Zuhal
Denetleme Kurulu:
1. Zekai Aksakal
2. İdris Güllüce
3. Ebubekir Taşyürek
4. Nihat Önal

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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