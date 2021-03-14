Maltepe Erzurumlular Vakfında 5. Suha Dengizek dönemi

Maltepe’de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı Vakfın Genel Merkezinde, bilim kurulu kararları gereği alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleşti.

Divan heyetinde, Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek Başkanlığında Necmi Rende, Hakan Şairoğlu, Melike Aras yer aldı.

Vakfın Genel Sekreteri Hasan Koç tarafından vakfın faaliyet ve mali raporları okunup ibra edildi.

Yeni yönetimde sürpriz isimler yer aldı

Mevcut yönetim kurulundan bir çok isminde yer aldığı yeni yönetim tek liste halinde seçilerek görev almış oldu.

Yeni yönetim Kurulunda göze çarpan isimlerden biri Gazeteci Yazar Avukat Fikri Akyüz Yönetim Listesinde yer alırken, bir diğer dikkat çeken isim ise 15 Temmuz Darbe girişiminin sembol isimlerinden Emekli Korgenerel Zekai Aksakallı Paşa’nın Denetleme Kurulunda yer alması heyecan oluştururken, Zekai Paşa’nın isminin okunduğu esnada alkış tufanı koptu.

Erzurumlular Vakıfta 5. Suha Dengizek Dönemi

Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfında 09.10.2011 tarihinde başlayan Suha Dengizek Başkanlığındaki Yönetim dönemi; 2013 2015 2017 2019 ve bugün 13 Mart 2021 günü yapılan Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden güvenoyu alarak 5. Döneme devam dedi.

Dengizek, Külliye projemizi tamamlayacağız

Vakıf Başkanı Suha Dengizek konuşmasında, ‘Sahilde yapmayı düşündüğümüz külliye projemizi bu dönemde tamamlamak istiyoruz. Aslında sahilde hayata geçireceğimiz külliye projemiz çok daha önce start almış olacaktı lakin, çok meşakkatli bir hukuki süreç yaşandı. Yani arsanın tahsisi yaşadığımız konusunda mahkeme süreci nihayet yaklaşık iki ay önce neticelendi ve külliyemizin yapılması hususunda artık engel kalmadı. Külliye hayat geçtiğinde mevcut binamızı da öğrenci yurdu yapacağız.

Maltepe Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulunu bilim kurulu kararları doğrultusunda hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Bizden önce hayır hasenat yolunda hoş bir sada bırakan bütün başkan ve yöneticilerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor, daha nice hizmetlerde adımlarının ve emeklerinin olmasını temenni ediyorum.

Malum pandemi dönemi aktif faaliyetler yapılamadı, lakin yine de; tedbirler kapsamında kan bağışı kampanyası, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize periyodik olarak destek olmak gibi çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem içinde yine sosyal, kültürel, eğitim, sportif faaliyetlerle faal çalışmalar yapacağız. Tüm hemşerilerime teşekkür eder, vakfımızda yaptığımız çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz.

Vakfımız, bu gün geldiği nokta itibariyle üslendiği ağır sorumluluğu başarı ile yerine getirebilmek bakımından, Mütevelli Heyetine yeni katılan değerli üyeler ve yeni Yönetim Kurulu ile bir ölçüde kan tazelemiş ve yapısın güçlendirmiştir.

Verimli ve başarılı geçen Mütevelli Olağan Genel Kurulu vakfımızın geleceği bakımından son derece önemli kararların alındığı güzel bir toplantı olmuştur.

Yaptıklarımızdan çok daha fazla, yapmamız gereken hizmetlerin olduğu muhakkaktır. Bu anlamda gayet tabii olarak her kurum kendini sürekli muhasebe etmeli ve yenilemelidir. Geleceğe doğru daha sağlam ve emin adımlarla yürüyebilmek için elbette yaptıklarıyla, birikimiyle ve ulaştığı hedeflerle yüzleşmelidir” dedi.

Olağan Genel Kurulla Birlikte Onaylanan Maltepe Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu:

1. Suha Dengizek

2. Ahmet Ağırman

3. Suat Önal

4. Abiş Hopikoğlu

5. Aydın Ayyıldız

6. Ahmet Kaya

7. Bülent Yıldırım

8. Bülent Keskiner

9. Cevat Gerni

10. Cihat Algın

11. Çetin Ürüt

12. Ejder Batur

13. Fahri Görer

14. Fatih Sırmacı

15. Gürbüz Aslan

16. Fikri Akyüz

17. Hasan Koç

18. Hasan Keskin

19. Hüseyin Karakaya

20. Kürşat Karakaş

21. Kasım Karakaş

22. Kemal Demir

23. Mücahit Güngör

24. Mehmet Erdoğan

25. Mustafa Ilıcalı

26. Metin Taş

27. Mustafa Akın

28. Neşe Şairoğlu

29. Ömer Lütfü Somun

30. Özer Kaplan

31. Suat Özarslan

32. Serdar Sengir

33. Servet Bastem

34. Temel Aslan

35. Yavuz Kamışlıgöl

36. Zekai Özarslan

37. Zinnur Zuhal

Denetleme Kurulu:

1. Zekai Aksakal

2. İdris Güllüce

3. Ebubekir Taşyürek

4. Nihat Önal

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