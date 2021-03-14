Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Teikeu’nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Buğra'nın vuruşunu savunma güçlükle dışarı çeldi.
80. dakikada Ekuban’ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny’in aşırtma şutu üstten auta gitti.
81. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Novikovas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.
90. dakikada Darri’nin pasıyla ceza yayında topu önünde bulan Aatif Chahechouhe’nun şutu yandan az farkla dışarı gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, M.Cem Satman xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Butko xx, Teıkeu xx, Leo xx, Bergdıch xx, Osman Çelik xx (Buğra dk.75 xx), Boumal xxx, Cenk Ahmet xx (Obertan dk. 75 xx), Chahechouhe xx, Emrah xx (Darri dk. 87 ?), El Kabir xx (Novikovas dk. 60 xx)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Rashani, Gökhan, Özgür, Murat
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hosseini xx, Edgar xx, Hüseyin xx, Marlon xx, Yunus Mallı xx (Flavio dk. 65 xx), Abdulkadir xx (Baker dk. 86 ?), Ekuban xx, Bakasetas xxx, Nwakaeme xxx (Yusuf dk. 75 x), Djaniny xx
Yedekler: Erce, Safa, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Boumal, Bergdich (BB Erzurumspor)
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