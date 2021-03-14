BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-0

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mehmet Cem Satman

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski Schwechlen, Tekieu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman Çelik (Dk.75 Obertan), Cenk Ahmet (Dk. 75 Rahman Buğra), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 87.Brahim Darri), El Kabir (Dk. 60 Novikovas)

TRABZONSPOR: Uğurcan Marlon, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Hosseini, Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Dk. 86. Baker), Nwakaeme (Dk 74 Yusuf Sarı), Ekuban, Yunus Mallı (Dk. 66 Flavio), Djaniny

SARI KARTLAR: Boumal, Bergdich (BB Erzurumspor)Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu´nda karşılaştığı Trabzonspor´la 0-0 berabere kaldı.

5´inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Aatif, Emrah Başşan´a pas çıkardı. Emrah´ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan, topu kornere yumrukladı.

15´inci dakikada Bakasetas´ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Ekuban kafayı vurdu, top auta gitti.

16´ncı dakikada Erzurumspor ceza sahası önünde topla buluşan Yunus Mallı´nın şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

31´inci dakikada Uğurcan´ın eliyle oyuna soktuğu topu Teikeu ıska geçince, meşin yuvarlak Nwakaeme´nin önünde kaldı. Ceza alanına giren Nwakaeme, topu defanstan kurtaramadı.

39´uncu dakikada Bohdan Butko, ara pasıyla Cenk Ahmet´i topla buluşturdu. Cenk Ahmet´in kale çizgisine gönderdiği topu defans kornere çeldi.

41´inci dakikada Petrus Boumal, defansın arkasına sarkan Butko´yu gördü. Bu oyuncunun ortasında Trabzonspor defansı tehlikeyi yine kornerle önledi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk 45 dakika 0-0 son erdi.

50´nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, solundaki Nwakaeme´yi gördü. Nwakaeme´nin şutunda top kalecide kaldı.

54´üncü dakikada kaptan Aatif, cezaalanı solunda Emrah Başsan´a pas çıkardı. Emrah´ın ceza alanına gönderdiği topa kimse dokunamadı.

72´nci dakikada Cenk Ahmet´in ortasına iyi yükselen Teikeu´nun kafa şutu üst direği yalayarak auta gitti.

77´nci dakikada Obertan´la paslaşan Aatif, ceza alanına topu gönderdi. Topla buluşan Rahman Buğra´nın dokunduğu top kaleci Uğurcan´a çarparak kornere gitti.

80´inci dakikada Ekuban´ın pasında ceza sahası sağında ilerleyen Djaniny topu aldı. Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu, top üstten auta gitti.

89´uncu dakikada Brahim Darri´nin pasında Aatif´in sert şutu az farkla auta çıktı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık´ın 4 dakika uzattığı karşılaşmanın kalan bölümlerinde iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-14 18:10:14



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