BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının ardından

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçta gelecek sezonun oyun formasyonlarını denediklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Maç öncesi şunu ifade etmiştim: Bu yaptığımız iş, her hafta bir sınav ve her hafta kazanmak istiyorsun. Özellikle Trabzonspor camiası da her zaman en iyisini ister ve kazanmamızı bekler. Bizde bu hem güncelde maç kazanmak aynı zamanda 4´üncü mü bitirdin, 5´ten uzaklaştın mı; 4´üncü ve 3´üncü arasında fark vardır. 3 ile 2´nin 1 ile arasında fark vardır. Her maçı kazanmak ve bunun için en tepeyi zorlamak, neresiyse... Çok önemli mesafeler katederek geldik. Ama bugün itibariyle baktığımda hem önümüzdeki senenin oyun anlamdaki formasyonları ile ilgili çalışmalar yaptık, iki, üç tane formasyon denedik saha içinde, hem de oyuncu üzerindenki performanslar belirleyici olacak. Bugün itibariyle Erzurum zor deplasmandır. Saha şartları bazen her iki tarafa da zor olabiliyor. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, böyle bir müsabaka oynandı. Oyun bugün çok tatmin edici değil, zaman zaman bölüm bölüm oldu, bölüm bölüm olmadı. Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız. Onun için bugünün değerlendirmesini geleceğe dönük formasyonda ve oyuncu performansında neler olduğunu ve haftalar ilerledikçe hep kazanmak için devam edeceğiz hem de önümüzdeki sene planlamasını oyun olarak oyuncu olarak değerlendirmesini yapacağız Erzurumspor´a başarılar diliyorum" diye konuştu.

MESUT BAKKAL: ŞANSSIZLIĞIMIZI NE ZAMAN KIRACAĞIZ

Basın toplantısına "Aslında ne zaman bu şanssızlığımız kıracağız diye başlayayım isterseniz" ifadeleriyle giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "Tüm maç boyunca çok iyi mücadele yapan oyuncularımı kutluyorum. Güçlü rakip karşısında hem iyi oyun çıkardılar hem takım oyununu iyi ortaya koydular, pozisyon da ürettiler. Şimdi çok iyi hücumcuları olan bir rakip karşısında ilk yarıda sadece bir 2´ye bir yakalandığımız pozisyon var bir de 80´de Djaniny´e verdiğimiz bir pozisyon var. Onun dışında neredeyse pozisyon vermeden maçı bitirdik. Çok iyi baskı yaptık, kanatları iyi kulandık. Özellikle onların kanatlarının ortayı kapatıp, kanatları boş bırakacağını biliyorduk. 30 dakikadan sonra maç sonuna kadar oyunun hakimi olan bir Erzurumspor var. Kanatları etkili ataklar yaptık ama ne yazık ki çok etkili geldiğimiz pozisyonlarda son pasları iyi kullanamadık. Teikeu´nun kafa vuruşu, Aatif´ın getirip de Buğra´nın kaçırdığı pozisyon, Aatif´ın iki şutu gol olabilirdi. Şimdi kazanamıyorsak kaybetmemeye altın puan diyoruz. Ama bu maçta bu mücadelede bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, çünkü kazanacağımız maçtı. Şimdi 11 haftamız kaldı, 5 tane galibiyetin lazım olduğu haftalara girdik, bunu da alabilecek güçteyiz. Çünkü geriye baktığımızda Göztepe maçında 1-1´den sonra atamadığımız 2 net pozisyon, bu maçta kaçırdığımız pozisyonlar, kaybettiğimiz 5 puan. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu şanssızlığımızı kırarız. Ama hem denemeye hem de üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Aynı coşkuyla çünkü her an her şey bu ligde olabilecek şekilde oynuyorsunuz. Gördüğünüz bu maç; bundan önceki haftalarda kaçırdığımız pozisyonlar var. Daha dikkatli olup sonuca gitmeye çalışacağız. Hakemler ve rakibi kutluyorum. Bu oynadığımız güzel oyundan dersler çıkarıp devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdullah Avcı´nın açıklamaları

-Mesut Bakkal´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-14 19:09:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.