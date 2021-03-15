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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı

İHA

Kaymakam Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kaymak Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Horasanın Düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümündeyiz. Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de bundan tam 103 yıl önce Horasan'ımızda yazılmıştır. Ülkemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmetle, minnetle ve hayırla yâd ederken, Horasan’lı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 16 Mart Horasanlıların kurtuluş mücadelesinde destan yazarak milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği gündür. Horasanın imanlı, vefakar ve sabırlı insanları, bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen umutlarını yitirmemiş, yaşlısıyla genciyle topyekûn, vatana sahip çıkma adına mücadelelerini sürdürerek zafere ulaşmışlardır. Kurtuluş günlerimiz; milli ve manevi değerlerimizin zihinlerimizde berraklığını koruma, kahraman milletimizin mirasını yüceltme, geleceğimize yön verme ve nesillerimizin de bu şuur ve idraki taşıması açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla bu gurur yıldönümünü, bizleri daha iyi bir geleceğe taşıyacak önemli mihenk taşlarından bir örnek olarak görmeliyiz. Bu bağlamda kurtuluş ve bağımsızlık uğruna büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu cennet ilçeyi vatanı miras bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi milli ve manevi şuurla korumak, daha müreffeh ve kalkınmış bir geleceğe taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi büyük bir minnet, saygı ve rahmetle anıyor tekrar ilçemiz Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyorum.”

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