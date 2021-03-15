Erzurum'da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

İHA

Erzurum'da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şubesi Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
TÜKODER Erzurum Şubesi Başkanı İspirli, pandemi sürecinden dolayı çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini belirterek, gelişmiş ülkelerde önemli bir insan hakkı olan tüketici haklarının önemsendiğini ifade etti. İspirli, kentte binlerce kişiye bilinçli tüketici eğitimi ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, bilinçli tüketimin kaliteli üretimi artırdığını söyledi.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı İspirli, Dünya Tüketiciler Günü tarihçesinin 1962’ye dayandığını ifade ederek, şunları söyledi: “1962’de ABD Başkanı J.F.Kennedy, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmasında, herkesin birer tüketici olduğunu ve tüketicilerin kamusal alanda ve özel sektörde alınan ekonomik kararları etkileyen ve bunlardan da etkilenen çok önemli bir ekonomik grup olduğunu, buna rağmen seslerini duyuramadıklarını, dolayısıyla örgütlenerek haklarına sahip çıkmaları gerektiğini ve onların belirli çerçevede korunmasının gerekliliğini savunarak, geleceğin, tüketici merkezli politikalar uygulayanlar için daha parlak olacağını ileri sürmüş, bir anlamda günümüz dünyasına yönelik önemli bir öngörüde bulunmuştur. Bu konuşma nedeniyle, Birleşmiş Milletler tarafından 15 Mart tarihi “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak ilan edilmiş ve ilk olarak 1983 yılında kutlanmıştır.’’
Ülkemizde de 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlayan Dünya Tüketici Hakları Gününün, bütün dünyada tüketici haklarının daha da ileriye götürdüğünü belirten İspirli, “Anayasamız, 172’nci maddesinde yer alan “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmü ile tüketicinin korunması konusunu Devlet güvencesine almıştır. Gerek anılan hüküm, gerekse 1987 yılında Avrupa Topluluğu’na yapılan tam üyelik başvurusundan sonra topluluk mevzuatına uyum çerçevesinde, tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler, Avrupa Topluluğu’nun tüketici odaklı yaklaşımı, tüketiciyi koruma politikaları ve Türk tüketicisinin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak hazırlanan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve 14 Mart 2003 tarihinde toplumsal bir mutabakat ile değişikliğe uğrayarak AB normlarına getirilmiştir. Kanun 2014 yılı mayıs ayında yeniden düzenlenerek, 6502 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir’’ dedi.
Pandemi sürecinde zor bir süreç yaşayan tüketicinin, fırsatçılık yapan ve fahiş fiyat uygulayan bazı esnaf konusunda mağdur olduğunu belirten İspirli, ‘’Erzurum’da ekmeğe yapılacak zam konusunda da Sayın Valimiz, fırıncıları ve tüketici dernek temsilcilerini davet ederek, katılımcı yönetim anlayışını önemsedi. Esnaf ve biz sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirdi. Zor bir süreç geçiren esnafın sorunlarını elbette çok iyi biliyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki 25 kuruş kazanç sağlamak için eksi 20 derece soğukta belediye ekmek büfesi arayan vatandaşın durumu daha öncelikli. Ekmek kutsaldır, yoksul için çok önemlidir. Şu süreçte ekmekle uğraşmak rasyonel bir çözüm değildir. Pandemi süreci dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Her kesim dertli SGK ve vergi borcu, doğalgaz borcu, üretim girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı kapanmanın eşiğine geldi bazı işletmeler. Toplantıda fırıncılar 1.25 TL olan ekmeğin fiyatının 1.50 TL olmasını talep ettiler. Sayın valimizde bu zammın zamanı olmadığını belirterek, zammın ramazandan sonra yapılması gerektiğini savundu. Söz konusu toplantıda TÜKODER temsilcisi olarak 25 kuruşluk zammın yüzde 20 artışa tekabül ettiğini ifade ederek, bu oranın resmi enflasyonun üzerinde olduğunu ifade ettim. Sayın valimiz geçim mücadelesi veren mağdur vatandaşın sesi o oldu o toplantıda. Duyarlılıklarından dolayı sayın valimize tüketiciler adına teşekkür ediyorum. Ramazan öncesi fahiş fiyat uygulayan esnafın Ticaret Bakanlığına şikâyet edilmesini istiyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horasan Belediye Başkanı Sağlam’dan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Sağlam’dan Horasan’ın ...
Dadaşlar evinde sadece 1 kez kazandı
YEREL HABERLER Dadaşlar evinde sadece 1 kez kazandı
Erzurumspor galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Erzurumspor galibiyete hasret kaldı
Kaymakam Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı ...
Erzurum’un kar çilesi bitmiyor
YEREL HABERLER Erzurum’un kar çilesi bitmiyor
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
YEREL HABERLER Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının ardından
Abdullah Avcı: "Berabere biten müsabakadan hiçbir zaman memnun olamayız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Haftalar ilerledikçe hep kazanmak için devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Berabere biten müsabakadan hiçbir ...
Mesut Bakkal: "Bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, kazanacağımız maçtı"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Bu oyunla beraberlik beni ve ...
BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-0
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
BB Erzurumspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
Haritacılar Erzurum’da buluştu
YEREL HABERLER Haritacılar Erzurum’da buluştu
Çizgilerle İstiklal Marşı’nı resimlediler
YEREL HABERLER Çizgilerle İstiklal Marşı’nı resimlediler
KUDAKA Mali Destek Programında ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER KUDAKA Mali Destek Programında ilk imzalar atıldı
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Reform paketi, moral ve motivasyonu artıracak”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Reform paketi, ...
Maltepe Erzurumlular Vakfında 5. Suha Dengizek dönemi
YEREL HABERLER Maltepe Erzurumlular Vakfında 5. Suha Dengizek dönemi
Oltu Jandarmadan drone destekli uygulama
YEREL HABERLER Oltu Jandarmadan drone destekli uygulama
Sağlık Sen Şube Başkanı Duman’dan 14 Mart mesajı
YEREL HABERLER Sağlık Sen Şube Başkanı Duman’dan 14 Mart mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Süt kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Süt ...
Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, ...
Vali Okay Memiş’in Tıp Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’in Tıp Bayramı kutlama mesajı