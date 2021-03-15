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Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali Erzurum’da yapıldı.

Yaş kategorilerinde toplam 102 sporcunun katıldığı müsabakalar yoğun kar yağışı altında Palandöken Kayak Merkezinde organize edildi. Heyecanlı müsabakaların sonunda 2014 bayanlarda Eylül Duman, 2014 Erkeklerde Efe Orhon, 2013 bayanlarda Sare Özdemir, 2013 erkeklerde Rüzgar Atilla, 2012 bayanlarda Derin Özgüner, 2012 erkeklerde Utku Demir Kanber, 2011 bayanlarda Feriha Defne Çelebi ve 2011 erkeklerde Ali Budak altın madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren minik sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Başkanvekilleri Canip Karakuş, Cafer Nuroğlu, Yönetim kurulu üyeleri Tarkan Soyak, Serkan Taş, teknik kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.

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