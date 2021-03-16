Avustralya Büyükelçisi Brown’dan Başkan Yücelik’e ziyaret

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc InnesBrown, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’le görüştü.

Birkaç günlüğüne ailesi ile Palandöken Kayak Merkezi’ne gelen Büyükelçi Brown, Erzurum programı kapsamında ziyaret ettiği ETSO’da Başkan Yücelik’ten şehrin ekonomisiyle ilgili bilgi aldı. Ziyaret ettiği bölgelerin yerel ekonomilerini ve yerel iş dünyasını merak ettiğini belirten Büyükelçi Brown, Başkan Yücelik’ten özellikle pandemi sürecinde şehrin ekonomisinin nasıl etkilendiğini ve alınan tedbirlerin işletmelere yansımasını sordu. Ülkesi Avustralya’da pandemiyle ilgili ekonomi ve sağlık alanında yürüttükleri çalışmalardan söz eden Büyükelçi Brown, bugüne kadar 29 Bin civarında üzerinde vaka ve 909 can kaybı yaşandığını ifade ederek, pandemide elde edilen başarıyı ülkesinin uzun bir süre tam kapanmasına ve alınan sıkı tedbirlerin özenle uygulanmasına bağladı.

Avustralya’nın pandemiye kadar 28 yıl kesintisiz büyüyen tek OECD ülkesi olduğunu dile getiren Büyükelçi Brown, pandemi döneminde başta turizm olmak üzere 10 ihracat kaleminin büyük oranda etkilendiğini söyledi.

Büyükelçi Brown’u, tarihi, doğası, kültürel mirasıyla Türkiye’nin kadim şehirlerinden olan Erzurum’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Avustralya’nın dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını kaydeden Başkan Yücelik, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını arzu ettiklerini vurguladı. Pandeminin etkilerinin bütün dünyada her alanda hissedildiğini anlatan Yücelik, Türkiye’nin de bu zorlu dönemi gerek sağlık gerekse ekonomi alanında en az kayıplarla atlatmak için özveriyle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Pandemiden başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün büyük oranda etkilendiğini söyleyen Yücelik, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için en başından beri gerek üst kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gerek ilgili Bakanlıklar ve gerekse Cumhurbaşkanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve sahada yaşanan sıkıntıların çözümü için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette Başkan Yücelik konuk Büyükelçiye ziyaretinin anısına Çifte Minareli Medrese figürü işlenmiş kristal bir plaket ve Oltutaşı tespih hediye etti.

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