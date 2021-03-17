ASİMED Başkanı Eğilmez: “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASİMED Başkanı Eğilmez: “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor”

İHA

ASİMED Başkanı Eğilmez: “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor”

ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, 1982’de Los Angeles’te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını protesto ettiklerini söyledi. Eğilmez, “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor” dedi.
Türk Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Sasunyan için tahliye kararının verildiğini belirten Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “1975 yılında Lübnan’da kurulan Asala terör örgütü, resmi kayıtlara geçtiği şekliyle 22 ülkenin, 38 şehrinde 39’u silahlı, 70’i bombalı ve 1’i işgal olmak üzere toplam 110 terör eylemi gerçekleştirmiştir. Resmi olmayan kayıtlardaysa 182 eylem görülmektedir. PKK terör örgütü ile de çok sıkı bir işbirliği içerisinde olan bu terör örgütü gerçekleştirdiği eylemlerde, onlarca sivilin yanında 42 Türk diplomatını da şehit etmiştir. Şehit Türk diplomatlarından biri de Kemal Arıkan idi. Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta, kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden diğer terörist Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti. Afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan yazık ki bugünlerde tahliye ediliyor. Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında, şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak 2019 yılında şartlı salıverilmek için başvuruda bulunmuş, Aralık 2019'daki duruşmada mahkeme, Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye'nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak, 26 Mayıs 2020'de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmişti. Şimdi ise Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Sasunyan için yeni bir tahliye kararı aldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un kararı temyiz etmeyeceğini açıklaması sonrasında bu salıverme eylemi kesinleşmiş oldu” dedi.

“Sasunyan, Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak”
Ermenilerin Türkleri sosyal medya üzerinden tehdit ettiklerini ifade eden ASİMED Başkanı Eğilmez, “ABD'de bulunan Ermeni toplumunun tepkisinden, Sasunyan'ın yaptığını doğru bulduklarını görüyoruz ve nitekim o kadar cesaretlenmiş durumdalar ki sosyal medya üzerinden Türkleri ölümle tehdit eden mesajlar atarak, Asala terör örgütüne methiyeler düzüyorlar. Tabi ki terörist Sasunyan'ın serbest bırakıldıktan sonra Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak. Teröristin kendi ifadesiyle de 'Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda kendisine iş verilecek. Biz dernek olarak Kalaforniya Valisi Gavin Christopher Newsom’u teröre ve teröriste verdiği bu destekten dolayı elektronik posta yoluyla protesto etmeye başladık. Valiye gönderdiğimiz postalarda, Asala ve Pkk’nın eli kanlı ve bebek katili terör örgütleri olduğunu belgeleriyle hatırlattıktan sonra, başta Türk milleti olmak üzere tüm vicdan ve ahlak sahibi, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine inanan dünya kamuoyunun, valinin teröre verdiği bu açık desteği unutmayacağını ve bizim de unutturmayacağımızı belirtiyoruz” diye konuştu.

“Teröristler için tatil köyü Yunanistan”
ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı!) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldüğünü kaydeden Eğilmez, “Bununla beraber Yunanistan'da bir televizyon kanalındaki (Mega Tv) programda, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapıldı. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmiş”
ASİMED Başkanı Eğilmez, “Yunanistan aynı PKK ve DHKPC terör örgütleri olduğu gibi FETÖ üyeleri için de güvenli bir liman haline gelmiştir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde sivil toplum kuruluşları, Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Dernek olarak Yunanistan başbakanı Miçotakis’ gönderdiğimiz mektupta, Yunan hükümetini FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulmasına, FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ettik” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe’ye şiir yazdı
YEREL HABERLER Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe’ye şiir yazdı
Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
YEREL HABERLER Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi
Hemşehrisinden Nusret'e şiir
YEREL HABERLER Hemşehrisinden Nusret'e şiir
Avustralya Büyükelçisi Brown’dan Başkan Yücelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Avustralya Büyükelçisi Brown’dan Başkan Yücelik’e ...
Erzurum’un hafızası, ETÜ’ye emanet
YEREL HABERLER Erzurum’un hafızası, ETÜ’ye emanet
Horasan’da kurtuluş coşkusu Horasan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Horasan’da kurtuluş coşkusu Horasan'ın düşman ...
Er-Vak'ın ziyaretinde ERŞA konuşuldu
YEREL HABERLER Er-Vak'ın ziyaretinde ERŞA konuşuldu
ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin ...
‘Ekonomiye yön verenler’ buluşması OSB’de ‘ekonomi’ mercek altında
YEREL HABERLER ‘Ekonomiye yön verenler’ buluşması OSB’de ‘ekonomi’ ...
Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı
YEREL HABERLER Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da vaka artışı
Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
YEREL HABERLER Yarışmacılar Aslı Nemutlu adına yarıştı
En ağır cezayı alsın
YEREL HABERLER En ağır cezayı alsın
Doktor ve ebe, yolu kardan kapalı köye greyderle ulaştı
YEREL HABERLER Doktor ve ebe, yolu kardan kapalı köye greyderle ...
Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
YEREL HABERLER Başkan Demirden doktorlara akşam yemeği
Antep’ten Oltu’ya tatlı getiriyorlar
YEREL HABERLER Antep’ten Oltu’ya tatlı getiriyorlar
Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu, ...
DOSİAD Ocak 2021 raporu yayımlandı
YEREL HABERLER DOSİAD Ocak 2021 raporu yayımlandı
Polislerden soğuk kentin çocuklarına iç ısıtan yardım Türk Polisinden girişimci çocuklara tavuk desteği
YEREL HABERLER Polislerden soğuk kentin çocuklarına iç ısıtan ...
Altay; “Hak arandıkça kalite artacaktır”
YEREL HABERLER Altay; “Hak arandıkça kalite artacaktır”
Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık ...
Çomaklı; “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Çomaklı; “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
Başkan Demir, çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Demir, çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
Minikler festivali Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Minikler festivali Erzurum’da yapıldı
Bölge Müdürü Yetişir’den Başkan Orhan’a tapu binası teşekkürü
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yetişir’den Başkan Orhan’a tapu binası ...