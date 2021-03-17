'Susku' çıktı Ömer Nazmi’den yine ses getirecek bir eser

Palandöken Gazetesi yazarlarından gazeteci yazar Ömer Nazmi’nin yeni kitabı “Susku” Zafer Yayınları’ndan çıktı. Kısa öykü ve şiirlerden oluşan Susku, daha çok yaşanmış gerçek hikayelerin ele alındığı akıcı dile sahip bir eser
Günlük yazdığı köşe yazılarının yanı sıra bugüne kadar çok sayıda şiir ve öykü kitabına imza atan yazar, 15 Temmuz kanlı kalkışmanın ardından, o gece Erzurum’da yaşananları kaleme aldığı eseriyle çok büyük ses getirmiş, okuyucunun takdirini toplamıştı.
Yazarın son eseri Susku’nun da okurdan büyük ilgi göreceği kesin gibi Çünkü Ömer Nazmi bu kitabında da hayata gerçekçi bir gözle bakıyor ve insanın doğrudan gönlüne dokunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.