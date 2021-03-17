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Erzurum’da pandemi denetimi İşyerleri denetlendi kurallara uymayan esnaf uyarıldı

İHA

Erzurum’da pandemi denetimi İşyerleri denetlendi kurallara uymayan esnaf uyarıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Erzurum’da Vali Yardımcısı başkanlığındaki heyet pandemi denetimi yaptı.
Erzurum’da yapılan denetimlere Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker başkanlığında İl Emniyet Müdürü, Esnaf Odaları Bakanları, Sağlık çalışanları, Ticaret Odası yetkilileri, Jandarma Bölge Komutanı, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri şehrin en işlet caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan esnafı denetledi.
Dükkanlara girerek uyarılarda bulunan Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker esnafı maske, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da uyardı, ayrıca dükkanlara fazla müşteri alınmaması konusunda da işletme sahiplerine tavsiyelerde bulundu.
Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker yapılan denetimler hakkında şu bilgileri verdi:
"İçişleri Bakanlığının illere göndermiş olduğu genelge doğrultusunda genel denetimlere başladık. Bu denetimler 1 hafta boyunca lokantalardan, otellere, kıraathanelerden, kafeteryalara, kuaförlere, her gün belli alanları taramak suretiyle denetimler yapılacak. Denetimlere ilk başından beri sürdürdüğümüz süreçte daha çok rehberlik yapmak, insanların açığını bularak ceza kesmek değil de, rehberlik ederek süreci götürmeye çalışıyoruz. Pandemi süreci başladığından itibaren Erzurum olarak maske konusunda uyum sağladık. Yeni normalleşme süreci denilen, kentlerin risk durumuna göre renklere ayrıldığı, her il kendi denetimini ve geleceğini görecek duruma geldik. Kısıtlamalar doğrultusunda daha önceleri Devlet yetkilileri karar verirdi, bu süreçten sonra artık belirlenen kriterler çerçevesinde halkın kendi inisiyatifinde uyacağı koşullar oluşturuldu. Gönül ister hep bu süreçte gidelim. Halkımız olarak hiçbir kısıtlamaya maruz kalmasın. Bu süreç tam 1 yılını doldurdu. Bu konuda ciddi maddi sıkıntılar çeten esnaflarımız oldu. Her zaman bu esnaflarımızın yanında olduk. Bu gün sizlerle birlikte çeşitli işletmelere girdik. Bu konuda bildiğiniz gibi öncelik olarak maske takma eliyor. Sonra mesafe ve hijyen geliyor. Özellikle vatandaşları bu konulara duyarlı olmaları gerekiyor. Kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaları gerek. Dolu bir mekana girmek kendi sağlıkları açısında tehlikeli durum oluşturur. Esnaf da bu durumda risk altına girmiş oluyor. Denetimler anca görevlilerce yapılıyor. Ama öncelik vatandaşın kendini kendisini korumalı. İş birliği yaparsak bu süreci kolay atlatırız. Bir kişi kendi kendini koruması bir anlam ifade etmiyor. En büyük ders olarak insanların kendi bencilliğini kırması olmuştur. Benim kendimi düşünmem beni korumaz. Sizin kendinizi düşünmeniz beni de korumuyor. Her ikimiz karşılıklı düşünerek tedbir almamız gerekir. Erzurum halkına bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. İşletmelerimize teşekkür ederim. Erzurum olarak olumsuz vakalarla karşılaşmadık. Hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan bu süreci atlatırız.”
Denetimler İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu genelge doğrultusunda hafta boyu devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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