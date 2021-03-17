Rektör Bülent Çakmak’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Bülent Çakmak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Modern savaş tarihinin başlangıcı olarak tanımlanan Çanakkale Savaşları, insanlığı birçok açıdan etkilemiş bir hadisedir. Nitekim İngiltere’den Hindistan’a ve Yeni Zelanda’ya, Fransa’dan Senegal’e uzanan coğrafyadaki beyaz ile siyah insanı, sömüren ile sömürüleni bilinçli veya bilinçsiz tek bir hedefte toplayan coğrafyanın adıdır Çanakkale Varlık ile yokluğun, teknik ile inancın, haç ile hilâlin çarpıştığı, Irresistible, Bouvet ve Ocean gibi batmaz denilen zırhlı savaş gemilerinin Seyit Onbaşıların inancı karşısında çaresiz kaldığı yerdir Çanakkale Batılıların “hasta adam” olarak tanımladığı Osmanlı Devleti’nin bağrında tüm tarihî hafızasıyla dipdiri duran Türk Milleti’nin varlığını muhafaza ettiğini gösteren savaştır Çanakkale Bağımsız Türkiye Devleti’nin tohumlarının atıldığı, Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki kurucu kadronun tarih sahnesine çıktığı andır Çanakkale

Mehmet Akif’in “Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana/Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana” mısralarındaki duygularla bu toprakları vatanlaştıran şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yâd eder, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıldönümünü kutlarım.”

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