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Aydemir: ‘Çanakkale ruhu daim kıyamdadır’ Aydemir: ‘Çanakkale mesajını iyi okumalıyız’ Aydemir: ‘Muazzez ecdadın yolundayız’

İHA

Aydemir: ‘Çanakkale ruhu daim kıyamdadır’ Aydemir: ‘Çanakkale mesajını iyi okumalıyız’ Aydemir: ‘Muazzez ecdadın yolundayız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Çanakkale Ruhu yüce Türk Milletinin mayası; nefsini hakka adamış ecdadın duası; asırlara hükmetmiş bir asaletin damgası; Bedrin aksi sedası; aziz milletimizin alameti farikası; İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet nidası; kanımız aksa da zafer islamın sedasıdır. ‘ dedi.
Çanakkale Ruhu
‘Çanakkale Ruhu; yeryüzüne adalet dağıtan bir milletin tarifi, vahdet ve tevhid yolunda adanmışlığın tasviri, tarihe Allah yolunda can verme sırrına edenlerin takdimidir’ betimlemesini yapan Milletvekili Aydemir, Çanakkale Ruhu; aziz Türk Milletine has asaletin tahlili; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanının tespiti; cephe cephe vatan sathının iman nuruyla tezyini, büyük, asil ve seçkin bir millet olmanın terkibidir.’ kaydını düştü.
Çanakkale’de Verilen Mesaj
Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Ruhu; Yüce Türk Milletinin varoluş, mukaddesatının ilhamıyla yükseliş; birlik, dirlik, bütünlük ve kardeşlik ahdinde diriliş; yedi iklime ‘benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ sesleniş; cihana, Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz serzenişidir. ‘ mesajını verdi.
Çanakkale Duruşu
Çanakkale duruşunu şair, mütefekkir Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun; ‘Ne dünyalık istediler, ne aferin umdular/Ne kavgadan vazgeçtiler, ne gücenip küstüler/Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına/Dar günlerin erkek aslan sesiydiler’ dizeleriyle ifade eden Milletvekili Aydemir, Çanakkale Destanının maverasını Orhan Şaik Gökyay’ın, ‘Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir. ‘ mısralarıyla vurguladı.
Çanakkale Ahdi
Dün Çanakkale önünde, bir yüksek medeniyeti sonlandırmak, islamın sancaktarı yüce milleti susturmak, mübarek Anadolu Coğrafyasını parçalamak isteyenlerin bugün de aynı emeli değişik oyun ve tezgahlarla sahnelemek istediklerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Özü ihanet, sözü melanet, yüzü riyakar olan şer cephesi asla emeline nail olamayacak; yüce Milletimizin kardeşlik imanı, birlik ve beraberlik kararlılığı bölücü hainlere daim hüsran yaşatacaktır.’ dedi.
Çanakkale Niyazı
Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Mehmet Akifimizin; ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i/
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ ifadesiyle tebcil ettiği şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; ‘Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın. Heyhât/Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât/Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber/ Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber’ kaydıyla takdim ettiği şüheda yolundan ayrılmayacağımız ahdini paylaşıyoruz. Rabbim bizi onların istikametinde daim kılsın, sabit ka dem eylesin’ niyazında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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