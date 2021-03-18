Başkan Yaşar’dan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj kutlama yayınladı.

Yaşar mesajında; “Çanakkale Deniz Zaferi adeta imkânsızın başarıldığı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını feda eden şehitlerimizin destanıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan, varını yoğunu ortaya koyan bir milletin bağımsızlığı ve egemenliği için destan yazdığı bir zaferdir. Bu zafer, dünya tarihini değiştiren ve Türk milletinin özgürlüğü için her şeyi yapacağını tüm dünyaya gösteren bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle de oradan gelen mesajları bağlamından koparmadan gençlerimizin yüreklerine, gönüllerine, en önemlisi de bilinçlerine özenle ekmeliyiz. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruhtur, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağı için canlarını feda ederek bu toprakları vatan yapıp bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun inşallah’’ diye konuştu.

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