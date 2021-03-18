Erzurum’da kar yağışı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da Mart ayı ile birlikte devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor.

Kış mevsimine oranla Mart ayı ile birlikte kar yağışının artması tarım sektöründeki çiftçileri sevindirirken, yağış ile birlikte barajlardaki doluluk oranının arttığı belirtiliyor.

Erzurum kent merkezinde bugün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı yayalara zor anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.