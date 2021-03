Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş’in dün yapılan korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Vali Memiş evinde karantina altına alındı.



Korona virüs aşısının ilk dozunu 19 Şubat’ta olan Erzurum Valisi Okay Memiş’in dün yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. 19 Mart’ta aşısının ikinci dozunu olmak için beklerken korona virüse yakalanan Vali Memiş’in evinde karantinada olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nde aşının ilk dozunu yaptıran Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben 50 yaşındayım. Özellikle söyleyeyim ki ben valiyim diye ayrıcalık tanınmadı. Çünkü aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Valiyim diye ayrıcalığım yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen aşılama izni ile aşı oldum. Örnek olması adına aşı oluyorum. Erzurum olarak tüm vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle kurallara uymamız. Bu gün itibariyle birinci doz aşımı oldum ikinci aşımı 28 gün sonra yaptıracağım. Aşılama olsam dahi kurallara yine uyacağım. Sırası gelen vatandaşlarımızın kesinlikle aşı olmalarına davet ediyorum. Bir şekilde ben de bu aşı ile muhatap oldum. Yani aşı yaptırarak korona ile muhatap oldum” açıklamalarında bulunmuştu.

