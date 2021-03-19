“Minik Eller Üşümesin” projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan’dan geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Minik Eller Üşümesin” projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan’dan geldi

İHA

“Minik Eller Üşümesin” projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan’dan geldi

Minik Eller Üşümesin isimli sosyal sorumluluk projesine bir destekte Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan’dan geldi. Yaklaşık 2 yıldır yarış pilotluğu yapan ve Türkiye’yi yurt dışında tanıtan Ayan, çocukları gülümsetmenin mutluluğunu yaşıyor.
Yaklaşık 4 yıldır Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera OffRoad Doğa Sporları Kulübünün yürüttüğü “Minik Eller Üşümesin” isimli sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden de destek geliyor. Aslen Erzurumlu olan Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan proje kapsamında çocuklara yardım eli uzattı.
Ayan çocukların gülümseyeceği projelerde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Memleketim olan Erzurum’da taş üstüne taş koyanın yanındayım. Anlamlı bir proje olan “Minik Eller Üşümesin” projesine bizde destek olmak istedik ve bununla kalmayacağız. Erzurum’u kültür ve turizm açısından tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla kaplı Erzurum’un muhteşem manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karla kaplı Erzurum’un muhteşem manzarası havadan ...
Başkentte ‘kuyumcu’ zirvesi ESOB Başkanı Fırat: “Yasa taslağı değiştirilmelidir”
YEREL HABERLER Başkentte ‘kuyumcu’ zirvesi ESOB Başkanı Fırat: “Yasa ...
Atatürk Üniversitesi’nden YEDAM’a iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden YEDAM’a iş birliği ziyareti
Yarışmacıların yarısı Erzurum’dan
YEREL HABERLER Yarışmacıların yarısı Erzurum’dan
Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
YEREL HABERLER Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü ...
Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam’dan şehit ...
Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor
Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif ...
Gurur ve hüznü aynı anda yaşadılar 4 Şehit ailesi ve gazi Uzman Çavuşa Devlüt Övünç madalyaları düzenlenen törenle verildi
YEREL HABERLER Gurur ve hüznü aynı anda yaşadılar 4 Şehit ailesi ve ...
Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
Tortum Dikmen ilkokuluna anlamlı yardım
YEREL HABERLER Tortum Dikmen ilkokuluna anlamlı yardım
Şenkaya Belediyesi cenaze hizmetlerinde sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi cenaze hizmetlerinde sınır ...
Gözütok’tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Gözütok’tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni Şehit oğlunun mezarı başında duygusal anlar yaşayan anneyi protokol mensupları teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni Şehit oğlunun ...
Erzurum'a kışın yağmayan kar, baharda düştü
YEREL HABERLER Erzurum'a kışın yağmayan kar, baharda düştü
Doğalgaz müjdesi verdi
YEREL HABERLER Doğalgaz müjdesi verdi
Başkan Sekmen: “Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref ...
Gürsoy yeni başkan
YEREL HABERLER Gürsoy yeni başkan
Başkan Yaşar’dan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ...
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum’da ortak kamp yapıyor
YEREL HABERLER Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum’da ortak ...
Aydemir: ‘Çanakkale ruhu daim kıyamdadır’ Aydemir: ‘Çanakkale mesajını iyi okumalıyız’ Aydemir: ‘Muazzez ecdadın yolundayız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Çanakkale ruhu daim kıyamdadır’ Aydemir: ...
Palandöken eteklerinde korniş ve PVC plastikle kayıyorlar
YEREL HABERLER Palandöken eteklerinde korniş ve PVC plastikle ...