MHP Aziziye İlçe Başkanı Karadaş’tan yerel yönetim övgüsü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, “İlçemizin her geçen gün büyüyüp gelişiyor olmasını mutlulukla izliyoruz” dedi.

MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, Erzurum’un giriş kapısı olan Aziziye’nin çehresinin her geçen gün biraz daha değiştiğini söyledi. Dadaşkent ve Ilıca’dan müteşekkil olan ilçenin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürekli gelişim yaşadığını ifade eden Başkan Karadaş, hem Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, hem de Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum’un bütün ilçelerine yönelik hizmetleriyle dikkat çektiğini anlatan MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, “Erzurum’daki hizmet seferberliği sürecine ilçe belediyelerimiz de çok önemli katkılar sunuyor. Aziziye Belediyemizi de bu manada kutluyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da Cumhur İttifakı adayı olarak Aziziye Belediye Başkanı seçilen Muhammed Cevdet Orhan’ın, ilçeyi marka haline getirecek çalışmalara imza attığını vurgulayan Karadaş, “Geçtiğimiz ay hizmete açılan Güneş Enerji Santrali, Aziziye Belediyesi’nin Erzurum’da örnek teşkil edecek adımlarından birisidir. Çünkü yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek; şu anda zaten Cumhur İttifakı’nın hükümet politikalarından birisidir. Güneş enerjisinden elektrik üretmek, aynı zamanda girişimci bir belediyecilik örneğidir. İlaveten böyle bir yatırımın Aziziye ilçemizde hayata geçmiş olması, ilçemiz açısından büyük bir prestijdir. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey’i bu manada kutluyor, teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Aziziye ilçesine kazandırılan yeni Tapu Müdürlüğü binası için de Başkan Orhan’a teşekkür eden Murat Karadaş, “İlçemizde tapu işlemleri gerçekten de büyük sıkıntıydı. Ama şimdi Erzurum’un en modern Tapu Müdürlüğü binası Aziziye ilçemizde faaliyet gösteriyor. Tapu Müdürlüğü’ne modern bir hizmet binasını hem de ücretsiz tahsis eden Aziziye Belediye Başkanımız, bu girişimiyle ilçemizin kurumsal kimliğine de nitelik kazandırmıştır. Bundan böyle Erzurum’un dört bir yanından on binlerce insanın yolu ilçemizde kesişecek ve Ilıca’da muazzam bir hareketlilik yaşanacak. Aziziyeli hemşehrilerimiz adına Aziziye Belediyemize ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

