Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek

İHA

Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek

Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı köylerin giriş ve çıkışlarına kamera sitemi yapıldı. Kamera sitemi ile gurbette olan vatandaşlar telefonlarına yükledikleri uygulama ile köy hasretini giderebilecek. Ayrıca kamera sistemiyle köylerde ki olumsuz durumların da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın talimatıyla Yakutiye ilçesine bağlı 36 köy girişlerine, köylerin isimlerinin bulunduğu ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlayan kapılar yapıldı. Kapı üzerine kurulan kamera sistemiyle köylerin giriş ve çıkışları izlenirken, Erzurum veya ülke dışında olan vatandaşlar da akıllı telefonlarına indirdikleri IVMS 4500 uygulaması ile köy özlemlerini giderebilecekler. 6 ay süre boyunca kayıt yapılan ve canlı olarak izlenen uygulamayla köylerde yaşanan hırsızlık gibi olumsuz durumlarında önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Kapılar köylere ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı”
Yakutiye ilçesine bağlı 36 tane mahalle statüsünde köy olduğunu belirten Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “36 tane köyümüzün girişine üzerinde ‘hoş geldiniz’ ibaresinin ve köyün isminin bulunduğu güzel estetik kapılar yaptırdık. 36 köyümüzde 42 tane kapımız mevcut. Bu durum estetik açısından köylerimize değer kazandırdı, ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı” dedi.

“Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini kamera sistemi ile izleyebilirler”
Kapı üzerlerinde olan kameralarla köy giriş ve çıkışını takip etmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Uçar, “Bu kameralar 24 saat online olarak cep telefonu uygulamasıyla takip de edilebiliyor, üzerinde ki kayıt cihazıyla 6 ay kayıt da yapılabiliyor. Bu sayede de köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınmış oluyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Tüm vatandaşlarımız cep telefonlarına kapılardaki kameranın uygulamasını indirip köylerini rahatlıkla izleyebiliyorlar. Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini bu şekilde izleyebilirler” şeklinde konuştu.
Güzelova köyü Muhtarı Harun Köse, “Benim Almanya’da kardeşim var. Uygulamayla oradan köyümüzü takip ediyor. Köyün girişini çıkışını izleyip Almanya’dan hasret gideriyor. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Köylerimizde olumsuz bir durum olduğunda bu uygulamayla anında müdahale şansımız var. Çok güzel bir hizmet” diye konuştu.
Güzelova köylülerinden Ömer Tavşan ve Salih Üzer ise “Uygulama güzel bir hizmet oldu. Bunu yapan Başkanımız Mahmut Uçar’a teşekkür ederiz. Bende uygulamayı indirdim telefonuma. Herhangi bir olumsuzluk durumu açısından güzel oldu. Şehir dışında ki vatandaşlarımızın hasret gidermesi açısından güzel oldu. Uygulamanın kullanımı kolay. Bizde telefonumuza indirdik internetimiz olduğu sürece telefonumuzdan takip ediyoruz” açıklamalarında bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu 
YEREL HABERLER Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü ...
Oltu Tuğla Fabrikası üretim startını verdi
YEREL HABERLER Oltu Tuğla Fabrikası üretim startını verdi
Aydemir’den CHP’ye tepki Aydemir: ‘Despotluk CHP’nin zemininde vardır’ Aydemir’den Özen’e ‘siyasi edep’ göndermesi
YEREL HABERLER Aydemir’den CHP’ye tepki Aydemir: ‘Despotluk CHP’nin ...
ETÜ heyeti Başkent’te çeşitli temaslarda bulundu
YEREL HABERLER ETÜ heyeti Başkent’te çeşitli temaslarda bulundu
MHP Aziziye İlçe Başkanı Karadaş’tan yerel yönetim övgüsü
YEREL HABERLER MHP Aziziye İlçe Başkanı Karadaş’tan yerel yönetim ...
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü
YEREL HABERLER Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde ...
“Minik Eller Üşümesin” projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan’dan geldi
YEREL HABERLER “Minik Eller Üşümesin” projesine bir destekte ...
Karla kaplı Erzurum’un muhteşem manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karla kaplı Erzurum’un muhteşem manzarası havadan ...
Başkentte ‘kuyumcu’ zirvesi ESOB Başkanı Fırat: “Yasa taslağı değiştirilmelidir”
YEREL HABERLER Başkentte ‘kuyumcu’ zirvesi ESOB Başkanı Fırat: “Yasa ...
Atatürk Üniversitesi’nden YEDAM’a iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden YEDAM’a iş birliği ziyareti
Yarışmacıların yarısı Erzurum’dan
YEREL HABERLER Yarışmacıların yarısı Erzurum’dan
Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum
YEREL HABERLER Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü ...
Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Sağlam’dan şehit ...
Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Pazaryolu, Kudaka desteğiyle seyir terasına kavuşuyor
Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif ...
Gurur ve hüznü aynı anda yaşadılar 4 Şehit ailesi ve gazi Uzman Çavuşa Devlüt Övünç madalyaları düzenlenen törenle verildi
YEREL HABERLER Gurur ve hüznü aynı anda yaşadılar 4 Şehit ailesi ve ...
Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
Tortum Dikmen ilkokuluna anlamlı yardım
YEREL HABERLER Tortum Dikmen ilkokuluna anlamlı yardım
Şenkaya Belediyesi cenaze hizmetlerinde sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi cenaze hizmetlerinde sınır ...
Gözütok’tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Gözütok’tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni Şehit oğlunun mezarı başında duygusal anlar yaşayan anneyi protokol mensupları teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni Şehit oğlunun ...