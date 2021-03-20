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Memiş; “Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir”

İHA

Memiş; “Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimizdir” dedi.
Yaşlılar haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Okay Memiş, “Konumları itibariyle, sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 1824 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Yaşlanma sürecine eninde sonunda yaşayan herkes maruz kalır. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın güzel bir dilimidir.
Mustafa Kemal Atatürk’ ün “ Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız.
Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere birçok konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak, toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır.
Yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilmiştir, Peygamber Efendimizin “ Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar ” Hadisi Şerif’i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir” dedi.
“Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızı artıracaktır” diyen Vali Memiş daha sonra şunları kaydetti;
“Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bu duygularla, tüm yaşlılarımıza en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunarken, “Yaşlılar Haftasını“ kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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