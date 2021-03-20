BB Erzurumspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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BB Erzurumspor 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalyaspor Altyapı Tesislerinde ter antrenmanı yaparak tamamladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan mavi beyazlılar yarın ki karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor.

Ligde kalma yolunda galibiyet hesapları yapan mavi beyazlılarda sakatlığı geçen golcü Gomes ile orta sahanın tecrübeli ismi Obertan’ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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