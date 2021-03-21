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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan’dan Ilıca İdman Ocağı’na destek ziyareti

İHA

Başkan Orhan’dan Ilıca İdman Ocağı’na destek ziyareti

Erzurum’u bu yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek olan Ilıca İdman Ocağı Belediyespor, 17 Nisan’da start verilecek olan karşılaşmalar için hazırlıklarına başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Aziziye temsilcisini idman yaptığı Orhan Tavlı Stadı’nda ziyaret etti, yeni sezonda başarılar diledi.
Ilıca İdman Ocağı’nın genç futbolcularına tatlı ikramında da bulunan Başkan Orhan, “Kulübümüz tarihi bir başarıya imza attı ve Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. Farkımızı bu kulvarda da gösterecek ve sezon sonunda inşallah yeni bir şampiyonluğun sevincini yaşıyor olacağız” dedi. Teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet eden Orhan, kulübün ve takımın genel durumu hakkında da, Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş’tan bilgi aldı.
Aktaş’tan Başkan Orhan’a teşekkür
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca Orhan Tavlı Stadı’nda Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş, Futbol Şube Sorumlusu Yaşar Çıplak ve Antrenör Yunus Aydın karşıladı. Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş, idmanlarına başlayan Ilıca İdman Ocağı Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’de de büyük başarılara imza atacağının altını çizdi. Maçların 17 Nisan’da başlayacağını ve tüm hazırlıkları bu takvime göre planladıklarını kaydeden Aktaş, kulübe sağladığı maddimanevi desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan da, Ilıca İdman Ocağı Belediyespor’a bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.
“Erzurum’a yeni sevinçler yaşatacaksınız”
Daha sonra Ilıca İdman Ocağı’nın genç futbolcularıyla bir araya gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’un futbol aşkına vurgu yaptı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor örneğini verdi. B.B. Erzurumspor’un Süper Lig’e çok yakıştığına dikkati çeken Başkan Orhan, takım oyuncularına şunları söyledi:
“Tabi bu işler destekle oluyor, sahip çıkarak oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in Erzurumspor üzerindeki emeği ve katkısı kuşkusuz çok büyük ve sayesinde şehrimiz bugün Süper Lig’de temsil ediliyor. Ilıca İdman Ocağı takımı olarak sizler de, futbola aşık bu şehri Bölgesel Amatör Ligi’nde başarıyla temsil edecek ve Erzurum’a yeni gururlar, yeni sevinçler yaşatacaksınız. Biz de bu süreçte tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olacak ve her türlü desteği sağlayacağız”
Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, başarılar dilediği genç futbolculara tatlı ikramında bulunmayı da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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