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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş : “Asırların ortak bayramı Nevruz”

İHA

Vali Memiş : “Asırların ortak bayramı Nevruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Nevruz; Farsça ’da yeni gün anlamına gelen, halkları birbirine bağlayan, baharın gelişini müjdeleyen, birlik, beraberlik ve kardeşliğe işaret eden özel bir gündür. Sevgi, hoşgörü ve bereketin sembolü olan Nevruz Bayramı, paylaşımcı ve birleştirici yönleriyle insanlarımızı kaynaştırmaktadır. Nevruz, Türk kültüründe baharı, yaşama sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, bolluk bereketi, simgelemiş olup, hep müjdeleyici anlamlar yüklenmiştir. Paylaşımcı ve birleştirici yönleriyle insanların kaynaşmasını sağlayan nevruz, doğanın yeniden canlanması ile insanlara umut vermiştir. Anadolu’dan, Orta Asya’ya, Kafkasya’ya, Balkanlara kadar tüm canlılığıyla varlığını sürdüren 21 Mart Nevruz Bayramı, milletlerin tüm farklılıklarını aşarak, geçmişe sahip çıkarak, kardeş topluluklarla aramızdaki bağları güçlendirmektedir. Temenni ediyoruz ki Türk coğrafyası, her alanda bu tür vesilelerle bir araya gelerek, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmek suretiyle ileriye taşınmasıdır. Her bahar gibi, her Nevruz, yeni bir umuttur. Bu bağlamda, pandemi nedeniyle, her türlü toplu etkinliğin geçici bir süre kısıtlanmasından dolayı; Nevruz Bayramına ilişkin herhangi bir etkinlik yapılamayacaktır. Nevruz gününün çok yakın bir zamanda açık alanlarda ruhuna uygun olarak, kutlanması ümit ve temennilerimle. Saygıdeğer Erzurumluların; bolluk ve bereketin simgesi Nevruz Bayramını tebrik ediyor, gönül coğrafyamızda yaşayan ve yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

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