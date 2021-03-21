Başkan Karataş’tan Nevruz Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş mesajında, ”21 Mart; Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden varoluş mücadelesini, Türklerin Ergenekon’dan çıkışını sembolize etmektedir. Aynı zamanda zor kış şartlarının sona ererek baharın gelmesinin müjdecisidir. Tüm Türkler tarafından hem özgürlük hem de bahar bayramı olarak kutlanan bu öz be öz Türk bayramına, ‘Ergenekon Bayramı’ denilmesinin Türk Dünyası ile kültürel bağları daha da güçlendirmesi açısından önemlidir. Millet olma unsurlarının en başında milli kültür gelmektedir. Gelenekler, görenekler, inançlar, töreler ve bayramlar milli kültürü oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar gibi milli bayramlar da insanları yakınlaştırarak bütünleşmesine vesile olan ortak kültür değerlerindendir. Türk boylarının ortak kültürünü oluşturan en köklü milli bayramı Ergenekon Bayramı’dır. Balkanlardan Turan Coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölünmeye ve nifaka karşı güvence, Türklüğün tarihinin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruzda yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir. Güneşin koç burcuna girdiği Nevruz Bayramının birliğimize ve beraberliğimize Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını dilerim” dedi.

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