Erzurum’da vaka sayısı artıyor Erzurum İl Sağlık Müdürü uyardı: “Vaka sayılarımız artmaya başladı, daha tedbirli olmalıyız”

Erzurum’da artan vaka sayıları sonrasında sosyal medya üzerinden vatandaşları uyaran Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, “Vaka sayılarımız artmaya başladı, daha tedbirli olmalıyız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Bedir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gün dünden, yarın bu günden daha tedbirli olmalıyız. Vaka sayılarımız artmaya başladı. Pek çok şehir gibi kırmızı olmadan, güzel şehrimin sağlık müdürü olarak rica ediyorum; yaşlılarımız için tedbirli olmalıyız, onlar hastalığa karşı daha hassaslar. Okuluna giden çocuklarımız için tedbirli olmalıyız, eğitimlerine devam etmeliler. Esnafımız için tedbirli olmalıyız, esnafımız da kurallara uymalılar, iş yerleri kapanmasın. Biz sağlık çalışanları gerçekten çok yorulsak da, sefer emri bilip canla başla çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sağlık çalışanları için tedbirli olmalıyız, hastanelerimiz dolmasın. Dahası fert olarak kendimiz için, ailemiz, sevdiklerimiz için tedbirli olmalıyız, kimse üzülmesin. Burnu kapatmayan maske tedbir değildir. Maske, mesafe, temizlik kuralları bellidir. İşyerlerinin çalışma koşulları bellidir. Bugün dünden, yarın bu günden daha tedbirli olmalıyız. Güzel şehrim başardı, yine başaracak inşallah” ifadelerine yer verdi.

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