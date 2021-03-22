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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor Bir sezonda 3 hoca değişti

İHA

BB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor Bir sezonda 3 hoca değişti

BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için hoca arayışları sürüyor. Bu sezon 3 kez teknik adam değiştiren Dadaşların 4. hocasının ise bugün açıklanması bekleniyor.
BB Erzurumspor'un, deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçından 31 mağlubiyetle ayrılmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sezon başından beri devam eden kötü gidişata Mesut Bakkal da engel olamadı.

Bir sezonda 3 hoca ile yollar ayrıldı
Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı. Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa Teknik Direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavibeyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi. Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal getirildi.
Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Dadaşlar, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Dün Antalyaspor deplasmanından alınan 31’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

İbre İsmail Kartal’dan yana
Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor’da ibrenin en son Konyaspor’u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal’dan yana olduğu görünüyor. Edinilen bilgilere göre tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Öte yandan mavibeyazlı ekibin bugün gün içerisinde yeni hocasını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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