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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Holep Erzurum Şehir Hastanesinde

İHA

Holep Erzurum Şehir Hastanesinde

Erkeklerin korkulu rüyası prostat Erzurum şehir hastanesinde uygulanan Lazer teknolojisiyle kabus olmaktan çıktı.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlayan sağlıkta teknolojik büyüme Şehir hastanesinde de devam ediyor.
Halkın hizmetine sunulan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi. Özgür Çelebi; “Cerrahi müdahaleler konusunda her gün kendisini geliştirerek sağlıkta bira adım önde giden Erzurum şehir hastanemiz “Robotik Cerrahi, Yürüme Robotu, Tömoterapi Cihazı, Üç Boyutlu Mr Anjio ve Dört Boyutlu Ulrason ve daha bir çok alanda olduğu gibi şimdide Prostat tedavisinde ‘Holep’ cihazını bünyesine katarak sağlıkta halkımıza teknolojik imkanların en iyisini sunarak erken iyileşme ve taburcu olma imkanlarını sunmaktadır” dedi.
Erzurum Şehir Hastanesinde kullanımı ilk gerçekleştirilen Holep Lazerle prostat operasyonu ilgili konuşan hastane üroloji uzmanı Doç.Dr.İbrahim Karabulut, prostat hastalığında son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan “holep” tedavi yönteminin bölgede ilk defa Erzurum’da şehir hastanesinde kullanılmaya başlandığını ifade ederek, bu yöntemle hastanın hastanede kalma süresinin kısaldığını söyledi.
Erzurum şehir hastanesi üroloji uzmanı Doç. Dr.İbrahim Karabulut, erkeklerin korkulu rüyası olan prostat büyümesinin özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde sıklıkla görüldüğünü söyledi. Karabulut, “6070 yaşın üzerindeki erkeklerin neredeyse yüzde 50’sinden fazlasında prostat büyümesine bağlı şikayetler görüldüğünü bu şikayetler başlıca idrar yapmada zorluk, kesintili idrar yapma, sık tuvalete gitme, gece tuvalete kalkma, idrar kesesini tam boşaltamama olduğunu bununla birlikte hastalarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinde taş oluşumları, idrar yollarında kanama bu hastalarda görülebilen diğer belirtilerdir” dedi.
Prostat hastalığının iyi huylu prostat büyümesi ve prostatın kötü huylu hastalıkları olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Doç. Dr. Karabulut, “Toplumda en sık görülen şekli iyi huylu prostat büyümesidir. Prostat büyüdükçe şikayetler hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Tedavi yöntemleri; başta yaşam tarzı değişikliği dediğimiz sıvı alımı, yenilen içilen gıdaların düzenlenmesi, hastanın sağlıklı ve dengeli beslenmesinin önemi çok fazladır” ifadelerini kullandı.
“Holep tedavi yöntemi Erzurum’da ilk defa hastanemizde uygulanıyor”
Doç. Dr. Karabulut, “İlaç tedavileri prostat hastalığında iyi huylu prostat büyümesinde standart olarak uygulanan tedavidir. Fakat belli bir zaman sonra bu ilaç tedavilerinin hastalarda yeterli gelmediğini, şikayetlerin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada minimal invaziv dediğimiz cerrahi tedavi yöntemleri yapılabilmektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan holep tedavi yöntemi Erzurum’da ilk defa hastanemizde uygulanarak hastaların hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.
“Hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısaldı”
Yeni holep tedavi yöntemi ile lazer kullanılarak prostatın kabuk kısmından ayrıldığını aktaran Doç.Dr.Karabulut “Daha sonrasında özel kıyıcı bir makine ile tamamen kapalı olarak idrar yolundan girilerek dışarıya alınmaktadır. Patolojik inceleme için örnek alınmaktadır. Bu yöntemde lazer enerjisi kullanıldığı için dokuya herhangi bir elektrik enerjisi verilmediği için dokuda bir yanma, prostat kabuğunun dışındaki sinir ve damar dokularında zedelenme olmadığı için hastalarda cinsellikle ve özellikle sertleşme ile ilgili olumsuz bir yan etki görülmemektedir” şeklinde konuştu.
Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda ilaç kullanımı düzenlenerek hastaların güvenli şekilde ameliyat edildiğini belirten Dr. Karabulut, hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısa olmasının diğer yöntemlere göre avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.
“Holep” Lazerle ilk operasyonu yapılan 71 yaşındaki N.A isimli hasta “Kalp ve akciğer rahatsızlıklarımdan dolayı normal ameliyat olamıyordum. Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniğine prostat hastalığımdan dolayı müracaat ettim. Dr. İbrahim bey bu operasyonu lazerle yapabileceklerini lokal bir operasyon olacağını söyledi. Çok şükür müdahalem sorunsuz bir şekilde yapıldı sağlıkla taburcu oluyorum hastane ve çalışanları zaten anlatılması inanılmaz bir güzellikte ve kalite üst boyutta tüm emeği geçenlere Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hastane yönetimine Dr. İbrahim Karabulut ve ekibine Üroloji kliniğine teşekkür ediyorum” dedi.

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