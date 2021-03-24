Belediye Başkan vekili Sayan’dan Yaşlılar Haftası mesajı

Tekman Belediye Başkan Vekili Şaban Sayan, “Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımız bizlere birer rehber ve hoca olarak hizmet vermişlerdir” dedi.

Kültürümüzde yaşlılarımıza verilen değerin açık bir göstergesi dile getiren Sayan, “Kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da en az o kadar önemlidir bizim için. Peygamber Efendimiz, gençleri yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve "Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaşatır” diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Bu vesile ile tüm yaşlılarımızın yaşlılar haftasını kutlar yaşlılarımızın ellerinden öperim” dedi.

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