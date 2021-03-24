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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar Afet risklerine karşı bilgilendirildi

İHA

Muhtarlar Afet risklerine karşı bilgilendirildi

Türkiye geneli olası afet durumlarında alınacak tedbirler konusunda Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından köy muhtarları, mahalle muhtarları ve azalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aziziye İlçesi Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Nene Hatun Konferans Salonunda düzenlenen toplantısı da Mahalle Muhtarları ve azalar afet risklerine karşı bilgilendirildi. Toplantıya Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, 72 köy muhtarı, mahalle muhtarları ve azalar katıldı.
AFAD görevlisi Yavuz Kaya AFAD farkındalık eğitimi hakkında sunum yaptı, yine AFAD görevlisi Alparslan Orhan ise edinilecek hak sahipliği hakkında sunum yaptı. Aziziye Kaymakamı Metin Baskın açılış konuşmasında, “Geçtiğimiz Ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirme ve vatandaşların olası afetlerde güvende kalmaları için “2021 Yılı Afet Eğitim Yılı” ilan edildi. Bu proje kapsamında İçişleri Bakanlığımız ve diğer 14 Bakanlığımız ile ortak bir protokol imzalandı. Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi noktası ile afetlere hazırlıklı bir Türkiye için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Hedef olarak da 51 milyon kişiye ulaşılmasıdır. Unutulmasın ki afet eğitimi afetlere hazırlıklı olmanın en birinci ve en temel aşamalarından birisidir” dedi.
Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“İçişleri Bakanlığı 2021 yılı içerisinde yaşanan afetlerin çok olmasından dolayı 2021 yılını Eğitim ve Farkındalık yılı ilan ettiler. Bizler de Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak 51 milyonu hedefleyen rakamlarla bu da nüfusun yüzde 60’ına denk geliyor. Bizlerde Erzurum’da bu anlamda 450 bin kişiye tekabül eden vatandaşlara mutlak ulaşmak amacıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımıza esnaflara, kamu kurumlarına, muhtarlara, kooperatiflere, öğrencilere, il müftülüklerine, camilere, Cuma namazlarında vaazlarda konu edilecek, dokunulmayan hiçbir kesim kalmayacak. Bu gün Aziziye ilçesi Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda mahalle ve merkez muhtarları ayrıca azaları toplantıya davet ettik. Bu toplantıların yapılmasının en önemli sebebi biliyorsunuz ki, 1999 yılında yaşanan Marmara depremine baktığımız zaman o günden en son yaşanan İzmir depremine kadar ki durumu karşılaştırdığımız zaman İzmir depreminde yaşanan depremin etkili olması yıkımların fazla olması, ölü sayılarının az olması bizlere bir kez daha şunu öğretti ki demek ki 1999 yılı Marmara depreminden en son yaşanan İzmir depremine kadar yapılan çalışmalar ve eğitimler yani farkındalık eğitimlerinin sıkça verilmesi sonucu bire bir yıkımların altından çıkardığımız insanların yüzde 80’lik kısmı canlı olarak çıkarılmıştır, ailelerin bilinçli olmaları çok önemli. İnsanların balkonlara, asansörlere ve merdivenlere yönelmediklerini gördük, hayat üçgeni oluşturularak hayatta kalmayı öğrettik. Yaşananlar hiçbir zaman tesadüf değildir. Bu yaşananlar verilen bir eğitimin neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Kentsel dönüşü de hız verildi. Ülkemizde kentsel dönüşüm bitinceye kadar, bir de Türkiye olarak deprem kuşağında olduğumuzdan dolayı vatandaşlara bilinçli olarak farkındalık eğitimlerini vermemiz gerekli. Bu bilgilendirmeleri ne kadar çok vatandaşlara anlata bilir, ne kadar çok kitleye ulaştırabilirsek, can kayıplarımız o kadar az olacaktır. Vatandaş olası bir deprem veya olası bir afet durumunda sağlıklı düşünüp hayatta kalmayı önemseyecektir. Bilinçli bir toplum her zaman önemsenmeli.”

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