ETÜ’lü öğrenciler Türkiye 2.si oldu

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışları sona erdi. Yapılan müsabakalarda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Mersin’de gerçekleştirilen şampiyonaya Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Minik Bayanlar olmak üzere 4 kategoride toplam 530 sporcu katıldı. ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Damla Köse, Fen Fakültesi öğrencisi Semanur Alpdoğan ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Edibe Berfin Öncel, katıldıkları Büyük Bayanlar kategorisinde önemli bir başarının altına imza atarak Türkiye 2.si oldular.

34 farklı şehirden katılımın olduğu müsabakalarda yarışan ve kürsüde 2.lik basamağına çıkan öğrencileri kutlayan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademik ve bilimsel çalışmaların yanında spora ve sporcuya yönelik önemli çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirterek atılan bu adımların geri dönüşünü almış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Özellikle Spor Bilimleri Fakültesi’nin kısa zamanda adından söz ettiren bir fakülte haline geldiğini vurgulayan Rektör Bülent Çakmak, ETÜ olarak sporu akademiyle buluşturan projeler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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