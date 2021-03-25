Erzurum faydalı modelde zirvede

Erzurum şubat ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 16’ıncı sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde28’e yükseldi.

Türkpatent Verileri

Türk Marka ve Patent Kurumu TÜRKPATENT) şubat 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum’dan şubat ayında 6, bu yılın ilk ayında ise 16 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum’dan ocak ayında 4 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.87 oldu.

DOSİAD Analizi

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının şubat ayında Erzurum’dan 6, KUDAKA Bölgesinden 9, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 10, Doğu Anadolu Bölgesinden 26; 2 aylık kayıtta ise Erzurum’dan 10, KUDAKA Bölgesinden 16, Kuzeydoğu Anadolu’dan 19, Doğu Anadolu’dan ise 36 başvuru yapıldı.

Erzurum’un Payı

Bu yılın ilk iki ayı düzeyinde Erzurum’dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62.5, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 52.63, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 27.2, ülke toplamında ise yüzde 0.87’lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum faydalı model üretiminde bölgede lider il konumunu devam ettirdi. 2 aylık süreçte Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Erzurum’dan 10, Elazığ’dan 8, Malatya’dan 8, Erzincan’dan 5, Kars’tan 2, Hakkari’den 1, Van’dan 1, Iğdır’dan 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Ardahan ise başvuru yapılmayan iller olarak kaydedildi.

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum 2 aylık dönemde faydalı model başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 16’ıncı oldu. Faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Bursa, Antalya, Tokat, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Adana, Kayseri, Denizli, Ordu, Adıyaman, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Mardin, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir olarak bildirildi.

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