Erzurum faydalı modelde zirvede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum faydalı modelde zirvede

İHA

Erzurum faydalı modelde zirvede

Erzurum şubat ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 16’ıncı sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde28’e yükseldi.
Türkpatent Verileri
Türk Marka ve Patent Kurumu TÜRKPATENT) şubat 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum’dan şubat ayında 6, bu yılın ilk ayında ise 16 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum’dan ocak ayında 4 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.87 oldu.
DOSİAD Analizi
TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının şubat ayında Erzurum’dan 6, KUDAKA Bölgesinden 9, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 10, Doğu Anadolu Bölgesinden 26; 2 aylık kayıtta ise Erzurum’dan 10, KUDAKA Bölgesinden 16, Kuzeydoğu Anadolu’dan 19, Doğu Anadolu’dan ise 36 başvuru yapıldı.
Erzurum’un Payı
Bu yılın ilk iki ayı düzeyinde Erzurum’dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62.5, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 52.63, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 27.2, ülke toplamında ise yüzde 0.87’lik pay gösterdi.
Bölge İlleri Dağılımı
Erzurum faydalı model üretiminde bölgede lider il konumunu devam ettirdi. 2 aylık süreçte Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Erzurum’dan 10, Elazığ’dan 8, Malatya’dan 8, Erzincan’dan 5, Kars’tan 2, Hakkari’den 1, Van’dan 1, Iğdır’dan 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli ve Ardahan ise başvuru yapılmayan iller olarak kaydedildi.
Türkiye İlleri Sıralaması
Erzurum 2 aylık dönemde faydalı model başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 16’ıncı oldu. Faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Bursa, Antalya, Tokat, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Adana, Kayseri, Denizli, Ordu, Adıyaman, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Mardin, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı
YEREL HABERLER Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk ...
Naim Karataş esnafı yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Naim Karataş esnafı yalnız bırakmıyor
ETÜ’lü öğrenciler Türkiye 2.si oldu
YEREL HABERLER ETÜ’lü öğrenciler Türkiye 2.si oldu
AK Parti MKYK’nın yeni ismi Abdurrahim Fırat
YEREL HABERLER AK Parti MKYK’nın yeni ismi Abdurrahim Fırat
Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği
YEREL HABERLER Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği
Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere iyi tarım eğitimi verildi
Erzurum’da ot yangını Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 300 balya ot kül oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da ot yangını Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ...
İç paydaşlar, görüş alışverişlerine devam ediyor
YEREL HABERLER İç paydaşlar, görüş alışverişlerine devam ediyor
Muhtarlar Afet risklerine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Muhtarlar Afet risklerine karşı bilgilendirildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (2)
YEREL HABERLER Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar ...
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar ...
Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu
Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını yıktı Fırtınanın şiddetini “Bomba patlamış gibi oldu” sözüyle anlattı
YEREL HABERLER Fırtına evin çatısını uçurdu, duvarını ...
Belediye Başkan vekili Sayan’dan Yaşlılar Haftası mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkan vekili Sayan’dan Yaşlılar Haftası ...
Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir’den Önemli Proje: Çocuk Adalet Merkezi
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığı ve Büyükşehir’den Önemli Proje: ...
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
YEREL HABERLER Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt ...
Almanya’daki sahibi izin vermeyince 230 yıllık kilise ortada kaldı Kentsel dönüşümün tam ortasında harabe bir kilise
YEREL HABERLER Almanya’daki sahibi izin vermeyince 230 yıllık kilise ...
Erzurum 2 ayda 56 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 2 ayda 56 marka üretti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da İsmail Kartal dönemi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da İsmail Kartal ...
BB Erzurumspor İsmail Kartal ile prensipte anlaştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor İsmail Kartal ile prensipte anlaştı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi
‘Yüzleşme’ oyununun gelirinin bir kısmı UCIM Derneği’ne bağışlanacak
YEREL HABERLER ‘Yüzleşme’ oyununun gelirinin bir kısmı UCIM ...
Aziziye’de denetim ve ilaçlama bir arada
YEREL HABERLER Aziziye’de denetim ve ilaçlama bir arada
Pandemi kuklaları Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yılmaz Karakuzu ve Oğuzhan Vartolioğlu, pandemi döneminde atölyeye kapanıp kuklalar üretti
YEREL HABERLER Pandemi kuklaları Erzurum Devlet Tiyatrosu ...