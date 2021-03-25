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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘1000 Okul Projesi’ Erzurum’da başarıyla uygulanıyor

İHA

‘1000 Okul Projesi’ Erzurum’da başarıyla uygulanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, okullar arası başarı farklarını azaltmak amacıyla hazırlanan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi, Erzurum’da da başarıyla uygulanıyor.
Erzurum’daki 9 okulda uygulanan proje ile meslek liselerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Millî Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitimde gerçekleştirdiği dönüşümler, meslek liselerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Üst üste hayata geçirilen projelerin ve dönüşümün etkisiyle meslek liselerini tercih eden öğrenci sayısında belirgin bir artış gözleniyor. Bununla birlikte meslek liseleri, mesleki eğitim vermenin ötesinde bir üretim merkezi haline geldi. Bir yıldır içinde bulunduğumuz salgın sürecinde maskeden dezenfektana, siperlikten temizlik maddelerine kadar ihtiyaç duyulan malzemeler meslek liselerinde üretiliyor. Meslek liseleri aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Örneğin Erzurum’da mesleki eğitim okullarında yapılan üretimden elde edilen gelirin 2018 yılında 2 milyon 293 bin, 2019 yılında 2 milyon 897 bin lira olup bu miktar koronavirüs (Kovid19) salgınına rağmen 2020'de 5 milyon 501 bin liraya yükseldi. Meslek liselerinin gelirleri son iki yılda iki katından fazla artış gösterdi” ifade etti.
Bakanlığımızın meslek liselerinde eğitim kalitesini artırmak adına hayata geçirdiği projelerden biri de “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi” diyen Kaygusuz, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Proje kapsamında Türkiye genelinde bulunan 3 bin 259 meslek lisesi arasından belirlenen 1000 meslek lisesinde, okullar arasındaki farkı azaltmak ve okulların fiziki altyapılarını güçlendirmek için birçok çalışma yürütülüyor. Okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik eğitim programları düzenlenirken öğrencilerin çok yönlü olarak gelişebilmeleri, kendilerini sanat ve sporla da ifade edebilmeleri için okullara kütüphaneler, spor alanları, müzik odaları, laboratuvarlar ve atölyeler kuruluyor.”
“1000 okulun 9’u Erzurum’da”
Mesleki eğitimde yeni bir dönemi başlatan “1000 Okul İyileştirme Projesi” Erzurum’daki 9 meslek lisesini kapsıyor. Meslek liselerinde öğrenim gören 3 bin 705 öğrenci ve bu okullarda görev yapan 335 öğretmen bu projenin içinde yer alıyor. Erzurum’da proje kapsamında yer alan okulların fiziki altyapıları güçlendirilirken sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okulların imkânları iyileştiriliyor. Okul yöneticileri, aileler, öğrenciler ve öğretmenlerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim yönünde aldıkları eğitimlerle projenin verimliliğini artırarak Erzurum’daki meslek liselerinin eğitim kalitesinin artırılması planlanıyor.
Proje kapsamındaki okulların yönetici ve öğretmenlerinin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek için okullara yönelik çeşitli eğitimler düzenlendi. Okul yöneticilerine yönelik kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri yapıldı. Ayrıca proje kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik projenin verimliliğini artıracak eğitimler verildi.
6 okula kütüphane yapıldı
Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine büyük önem verilen bu projede kütüphanelerin yapılması ve geliştirilmesi öncelikli alanların başında geliyor. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için Erzurum’da proje kapsamındaki okullardan kütüphanesi olmayan 6 okula yeni kütüphane kuruldu.
Proje kapsamındaki okullardaki öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için destek eğitim programı geliştirildi. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İlimize gönderilen 3 bin 718 adet tekrar testi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için 9, 10, 11 ve 12. sınıfların kullanımına sunuldu.
Öğrenciler ödüllendirilecek
Proje kapsamında, üretim merkezi haline gelen meslek liselerindeki 117 öğretmene patent eğitimi verildi. Öğrencilerin sanatsal yönlerini güçlendirmek için açılan kurslarda Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, meslek liselerinin yetenekli öğrencilerine danışmanlık yapıyor. Öğrencilere yeteneklerine göre resim ya da müzik eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda düzenlenecek yarışmayla Her iki alanda il birincilerine diz üstü bilgisayar hediye edilerek öğrenciler ödüllendirilecek ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Katılım ve Teşekkür Belgesi düzenlenecek.

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