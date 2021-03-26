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Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi

DHA

Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayak ve snowboard dışında tatilcilere sunulan yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinlikleriyle bu sezon da adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda ve 70 metre yükseklikteki zipline hattı, acemi pistinde kar raftingi ile kayak ve snowbord ile atlamak için yapılan 'snow park' pistinin yanı sıra Palandöken'in en dik pisti olan yüzde 54 eğimli Ejder'den son sürat inen kayakseverlerin, aksiyon dolu anları da nefes kesiyor.
Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, maceraseverlere farklı aktivite imkanları sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığı ile ziyaretçilere kolay ulaşım imkanı sunulurken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da yaz- kış keyifli anlar yaşatılıyor. Kış turizminin gözdesi Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard dışında kar raftingi, kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı, snow park, dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor.
Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesislerde sezon boyu on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistler de dahil olmak üzere farklı zorluk derecelerinde toplam 27 pist bulunuyor. En uzun pisti 12 kilometre olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 28 kilometreyken, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki fark ise 1100 metre.
Palandöken'in, Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağladığını belirten Otel Genel Müdürü Ali Güney, bir kez gelenin artık başka yere gitmediğini belirterek, şunları söyledi: "Palandöken'e gelenler çok şanslı. Öncelikle oteller ve belediyenin, suni karlama sistemiyle kar garantisi veriyor. Aralık ayının ilk haftası Türkiye'de sadece Palandöken'de kayak yapılabiliyor. Buraya gelenler, kayağın dışında doğal güzellikleri görebilir, yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması gibi muhteşem lezzetleri tadabilir. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti olan Erzurum, hem doğa hem tarih anlamında açık hava müzesini andırıyor. Ziyaretçiler, şifalı kaplıcalar, Türk hamamları, buz spor salonları ve belediye olarak Palandöken'e yaptırılan heyecan verici buz tırmanışı, zipline, dev salıncak ve insan sapanını deneyebilirler. Buz dağı ve zipline hiçbir kayak merkezinde yok. Bu hizmetlerin yanında Palandöken'in pistleri ve mekanik tesislerinin ise eşi ve benzeri yok. Buraya bir gelen başka kayak merkezine gitmez. Martın son günleri olmasına rağmen pistlerde 1,5 metre kar var. Bu yıl kadın fazla olması nedeniyle sezonu Nisan'ın 15'ine kadar uzattık. Kayağa doymayanları bekliyoruz."
Palandöken'de tatilinin harika geçtiğini söyleyen tıp fakültesi öğrencisi Nazlı Işılay Akpınar ise "Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ejder 3200' ekibine teşekkür ediyorum; çünkü pistler muazzam, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hava çok güzel, ortam cıvıl cıvıl. O yüzden tatilim çok güzel geçiyor. Herkese snowboard öneriyorum, daha keyifli ve özgür olduğunu düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-03-26 09:43:59

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