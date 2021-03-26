Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması

Erzurum’un Aziziye ilçesinde muhtarların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in destekleriyle Aziziye ilçemize hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Mehmet Sekmen, Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilen toplantıya bütün kurmayları ve daire başkanlarıyla birlikte katılırken, muhtarlar zirvesinde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da hazır bulundu.

Orhan’dan Başkan Sekmen’e teşekkür

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un açılış konuşmasıyla başlayan programda, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, belediyecilik hizmetlerinde işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Erzurum’un dört bir yanına olduğu gibi, Aziziye ilçesine de çok büyük bir ilgi ve alaka gösterdiğini vurgulayarak, “Biz başından beri hep şunu ifade ediyoruz ve diyoruz ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Erzurum için şanstır. Sayın Başkanımız ilçe belediyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı, aynı şekilde desteklerini bizden ve Aziziye ilçemizden de hiç esirgemedi. Emekleri, katkıları, destekleri ve samimiyetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e biz de Aziziyeli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aziziye ilçesinin yüzölçümü itibariyle Erzurum’un en büyük ilçesi olduğunun altını çizen Başkan Orhan, “İlçemize bağlı 72 mahallemiz var ve bu mahallelerimiz için bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sebebiyle tamamlanamayan bazı çalışmalarımız vardı, onları da inşallah yeni sezonda bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Sekmen: Lafta bırakmayacağız

Aziziyeli muhtarlarla buluşma toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, yaptığı değerlendirmede buldukları her fırsatta muhtarlarla bir araya geldiklerinin altını çizdi. Başkan Sekmen, şunları söyledi:

“Biz bu toplantılarımıza bütün yöneticilerimizi, daire başkanlarımızı da dahil ediyoruz ve sorunlarımıza anlık çözümler üretiyoruz. Bu manada Aziziye’de bugün yine muhtarlarımız ve ilçe belediye başkanımızla hep bir araya geldik, muhtarlarımızı dinledik, beklenti ve taleplerini kayda geçtik. Bunların hiçbirisi lafta kalmayacak, burada dile getirilen her bir beklentiyi ve talebi mutlaka dikkate alacak, karşılayacak ve yerine getireceğiz”

Toplantıda daha sonra tek tek söz alan muhtarlar, mahallelerinin beklentilerini dile getirdiler.

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