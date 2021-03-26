Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şaban Ayının 14. gecesinde af ve mağfiret müjdesi olduğunu hatırlattı.

Arapça berâe/berâet kelimesinden dilimize geçen Berat’ın “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına geldiğini belirten Başkan Öz, “Şaban’ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesinin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi İslâm aleminde âdet halini almıştır. Hz. Peygamber Aleyhisselamın, “Allah Teâlâ rahmetiyle Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” mealindeki hadisi şerifiyle müjdelenen Berat Gecesi, mağfiret mükafatının bolca yağdığı gecelerdendir” dedi.

Berat Gecesi’nin, bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescidi Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleriyle ayrı bir önem kazandığına da dikkat çeken Başkan Öz mesajında, “Bütün bunlarla birlikte Berat Gecesi’nde Kur’anı Kerim’in dünya semasına indirildiği de kabul edilmektedir. Böylesine önemli bir gece olan Berat Kandili’nin ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, birlik ve beraberlik için açılan ellerimizin rahmet ve bereket yağmurlarına vesile olmasını niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

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