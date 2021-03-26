Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi

İHA

Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi.
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı Yakup Erzincanlı, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz ve kurum çalışanları katıldı.
AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde kurum çalışanlarının özverili çalışmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, bu konudaki çalışmaların bakanlık tarafından ödüllendirildiğini ifade etti.
İlbaş, şunları söyledi:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’ ne bağlı bulunan kuruluşumuz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü olarak; bir ana hizmet binası, dörtte ek ünite kuruluş olarak hizmet vermektedir. Ana hizmet binamız 72 engelli bireye hizmet vermek üzere dizayn edilmiş olup; şuan fiili olarak 59 engelli bireye; ek ünite kuruluşlarımızdan olan apartman dairesi niteliğinde ki umut evleri 12 kapasiteli olup; filen 11 engelli bireye; diğer yandan yaşlı bireylere ilişkin 8 kapasite ile açılmış olan yaşlı yaşam evinde ise fiilen 5 yaşlı bireye hizmet sağlamaktayız. Ayrıca yatılı bakımın yanında haftanın 5 iş günü mesai saatleri içerisinde engelli bireylerin rehabilitasyonu noktasında 12 kapasiteli olarak hizmet veren gündüzlü bakım merkezimizde bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde resmi ve özel olmak üzere toplamda şuan fiilen 433 engelli ve yaşlı bireye hizmet vermekteyiz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd19 pandemisinin Türkiye ye etki ettiği andan itibaren Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda Kuruluşumuzca da gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Tedbir olarak; 22 Nisan 2020 tarihinden itibaren personellerimiz 10 ‘ar günlük vardiya usulünce hizmet vermektedir. 10 gün 7/24 esasına göre kuruluşta vardiya usulü çalışma uygulaması gerçekleştirilmektedir. Personellerimize vardiyaya girmeden önce Covıd19 testi uygulamakta 1 testin sonucuna göre gerekli önlemleri almaktayız. On günlük vardiya sürecinde personellerimizin kurumun dışı temasları kesilmekte olup; kurum içerisinde ise gerekli sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda hareket edilmektedir.”
Personele sürekli PCR testi yapıldığını belirten İlbaş, “Ayrıca Kuruluşumuzda hizmet gören engelli bireylere ve kurum personellerimize covıd19 aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her personele şimdiye kadar 33 PCR testi uygulanmıştır. Ancak halen dezavantajlı gruba yönelik hizmet veren kuruluşumuzda vardiya usulü çalışma uygulaması devam etmektedir. Her ne kadar covıd19 pandemisi noktasında alınan tedbirlerden dolayı bir çok imkanın kısıtlı olmasına karşın gerekli önlemleri alarak hizmet alan engelli bireylerimize imkanlar ölçüsünde sağlık, beslenme, bakım, eğitim, sosyokültürel faaliyetler, bireysel ve grup çalışmaları, psikososyal ve zihinsel gelişim eğitim ve uygulamaları gibi rehabilitasyon programlarını, personellerimizin üstün gayret ve özverileri ile devam ettirtmekteyiz. Bütün zorluklara rağmen tek hedefimiz Kuruluşumuzun misyon ve vizyon olarak benimsediği; engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayatı kısıtlayıcı zorluklarını aşarak sosyal hayata uyumunu sağlamaktır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde resmi ve özel olmak üzere pandemi sürecinde özverili çalışan 270 personelimize Sayın Bakanımızın imzaladığı teşekkür belgeleri takdim edilmektedir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a, Erzurum Valiliğine, Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve yaklaşık 12 aydır büyük özveriyle çalışan personel arkadaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
YEREL HABERLER Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' ...
Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü ...
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, salgınlar üzerine kuruldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, ...
Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online nişan töreni
YEREL HABERLER Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online ...
Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım ...
Gülperi Otel Narman’a yakışmış
YEREL HABERLER Gülperi Otel Narman’a yakışmış
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
YEREL HABERLER Süphan'a zirve tırmanışında tipiye ...
Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar Büyükşehir Belediyesi kırsal Hizmetler ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur ...
Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
YEREL HABERLER Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
ERŞA hizmet binasına kavuştu
YEREL HABERLER ERŞA hizmet binasına kavuştu
Milletvekili Aydemir AK Kongreyi değerlendirdi Aydemir: ‘Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir AK Kongreyi ...
Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller ...
Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
YEREL HABERLER Tendürek Dağı'nda tipi; TIR sürücüleri yolda kaldı
‘1000 Okul Projesi’ Erzurum’da başarıyla uygulanıyor
YEREL HABERLER ‘1000 Okul Projesi’ Erzurum’da başarıyla uygulanıyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Robotik cerrahi ile bağırsaktan yeni mesane
YEREL HABERLER Robotik cerrahi ile bağırsaktan yeni mesane
Erzurum’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor
Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen çocuk ders çalışmayı bırakmadı 11 yaşında ki Eren tedavi gördüğü hastanede test çözmekten vazgeçmedi
YEREL HABERLER Kovada ki kaynar su üzerine döküldü, ölümden dönen ...
Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı
YEREL HABERLER Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk ...