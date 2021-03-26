BB Erzurumspor kuvvet depoluyor

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BB Erzurumspor lige verilen arada Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdürüyor. Mavibeyazlı ekip, sabah antrenmanında yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal yönetiminde kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.

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