Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajında İslam dininin yardımlaşma ve bereket dini olduğuna işaret eden Karataş, bu güzel günün Türkİslam alemine hayır getirmesini diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı Berat Kandili’nin, Türkİslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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