Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.
Üç ayların ikincisi olan, 11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili vesilesi ile mesaj yayımlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandil’ini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandil’ini idrak edeceğiz. Bu gece, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir" duasıyla Yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Berat Kandil’inin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerimin ve tüm İslâm Aleminin Berat Kandil’ini kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.