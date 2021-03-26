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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum süte değer veriyor

İHA

Erzurum süte değer veriyor

Erzurum’da “Süte Değer” projesi kapsamında 14 çiftçiye süt tankı dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında üreticilere ilk etapta 300 süt tankı dağıtılırken ikinci etapta ise 450 süt tankı dağıtımına başlandı.
Erzurum Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen "Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurumu 2.Etap Süte Değer Projesi" kapsamında Erzurum Pasinler İlçesi Otlukkapı Mahallesinde projeye uygun görülen 14 süt üreticisine süt tankı dağımı yapıldı. Projede köylünün ürettiği sütten verim alması ve ürettiği süte değer katması amaçlanıyor.
Süt tankı dağıtımında konuşan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlara değer verdiklerini ifade ederek,‘’ Pasinler ovası denen platonun içerisinde bulunuyoruz. Burada hayvancılıkla ilgilenen köylülerin ürettiği sütlere değer katmaya çalışıyoruz. Değer katılan her şey milli hasılaya bir değer olarak yansır. Bundan dolayıdır ki projemizin adı çok değerli, bu fikri Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarım konusunda özellikle de son dönemlerde ciddi anlamda destek veriyor. Pasinler ilçesi olarak da bu paydan yararlanıyoruz. Erzurum Valiliği bizlere 100 bin hedef koymuştu, şu an Pasinler İlçesi olarak Türkiye’nin en çok büyük baş hayvan varlığına sahip ilçe durumundayız. Bu de ekip çalışmasıyla gelişir” dedi.
Tarım İl Müdürü Osman Akar’da konuşmasında proje sayesinde yetiştiriciler sütten para kazanmaya başladıklarını belirterek," Süte değer katmak için çiftçilerimize değer vermemiz lazım. Bilindiği gibi tarım sektörü dünyanın en etkili sektörlerinden birisidir. Bu sektör ülkemiz açısından da önemlidir. Önceleri Erzurum ve çevresi yalnızca yetiştirici konumundaydı, sütten fazla bir getiri alamıyorduk. Süte değer verme projesi hayata geçince sütün değeri anlaşıldı ve sütten para kazanılmaya başlandı. Süt yıllar önce 60 kuruş civarında satışı yapılıyorken şimdilerde bu rakam 3 lira ve üzerine satışı yapılır hale geldi. Öyle aileler var ki sütten aylık olarak 10 bin liranın üzerinde gelir elde etmeye başladı. Bu da hayvan hareketliliğinin artması demektir. Şu an bu projenin 2. ayağı uygulanıyor. Bu aşamaları geliştirmek hedeflerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise ortalama 90 kuruşa satılan sütü artık üreticilerin 2 lira 70 kuruşa satabildiğini kaydederek, "Bu projenin ilimize en büyük katkısı süte verilen değerin artması olmuştur. Ortalama olarak 90 kuruşa süt satan çiftçimiz şu an itibariyle 2 lira 70 kuruşa satabiliyor. Hatta bazen bu rakam 3 lirayı da buluyor. Çiftçimiz verdiği emeğin karşılığını almaya başladı. Bu da Ulusal Süt Konseyi fiyatlarını tam anlamıyla uyguluyoruz. Bazı üreticilerimiz Ulusal Süt Konseyinin belirlediği süt fiyatlarından yukarı fiyatta süt satmaya başladı. Sütün katma değerinin yükselmesi, üretici emeğinin karşılığını alması ile çiftçinin yüzü gülmeye başladı. Hibe destekleri ile de çiftçimiz destekleniyor. Şu an 80 büyük başlık bir ahırdayız bunlardan yaklaşık olarak 40 adet te buzağı bulunuyor. Bu da et ve süt üretiminin artması anlamına gelir” açıklamasında bulundu.
Süt soğutma tanklarını teslim etmek için üreticilerin ahırlarına giden görevliler çiftçilere tankın çalışması hakkında bilgilendirme yaptı.

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