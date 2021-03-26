Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’

İHA

Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin tarihi ve kültür varlıklarını koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini tarif eden ne varsa hepsini sahiplendiğini, hiçbirini öksüz bırakmadığını söyledi.
Aydemir Erzurum Yatırımlarını Paylaştı
AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldikleri günden bugüne kadar, hayatın her sahasına, en çok da kültürel olgulara değer verdiklerini dile getirdi. Seçim bölgesinden örnek veren Aydemir, Erzurum'da söz konusu kültürel olgulara 160 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti.
Aydemir’den Erzurum Örneği
Kütüphane Haftası'na işaret eden AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, Erzurum'da 23 halk kütüphanesinin bulunduğunu, kütüphaneye verilen değer bakımından bu rakamın çok önemli olduğunu vurguladı. Aydemir, Erzurum'da kültür varlıklarının restorasyonuna 15 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanımıza Minnettarız
Türkiye'nin kültür varlıklarını, tarihi varlıklarını sahiplendiğini ve koruduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir, hiçbirini öksüz bırakmamıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ona minnettarız." diye konuştu.
Aydemir’den Berat Gecesi Mesajı
Milletvekili Aydemir, Basın toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Yüce Milletimizin, İslam Aleminin Berat Gecesini tebrik ediyor, manevi coşkusunu paylaşıyor, dirliğimizin ebedi, birliğimizin ilanihaye sürmesini niyaz ediyoruz. Bu manevi iklim içinde mukaddesatımız için nefislerini adayan mübarek şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların izinde olma kararlılığımızı yineliyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don endişesi
YEREL HABERLER Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don ...
Erzurum süte değer veriyor
YEREL HABERLER Erzurum süte değer veriyor
Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum heyetiyle istişare etti Aydemir: ‘Filistinli kardeşlerimizin yanındayız’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum ...
Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
YEREL HABERLER Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele ...
Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
YEREL HABERLER Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' ...
Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü ...
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, salgınlar üzerine kuruldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, ...
Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online nişan töreni
YEREL HABERLER Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online ...
Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım ...
Gülperi Otel Narman’a yakışmış
YEREL HABERLER Gülperi Otel Narman’a yakışmış
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
YEREL HABERLER Süphan'a zirve tırmanışında tipiye ...
Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar Büyükşehir Belediyesi kırsal Hizmetler ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur ...
Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
YEREL HABERLER Leyla Aydemir davasında yargı yeri değişebilir
ERŞA hizmet binasına kavuştu
YEREL HABERLER ERŞA hizmet binasına kavuştu
Milletvekili Aydemir AK Kongreyi değerlendirdi Aydemir: ‘Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir AK Kongreyi ...
Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller koordinatörlüğü anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda yabancı diller ...