Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizleri Leylei Berata kavuşturan Yüce Allah’a hamd olsun” dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Berat Kandili, birçok dini ve ahlaki güzelliklerin yaşandığı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen kutlu bir gecedir” diye konuştu.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hayrın, bereketin ve güzelliklerin sağanak sağanak yağdığı, rıza ve şifa kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin feyzinden yararlanmak için ibadetlerimizi yerine getirelim. İki Cihanın Serveri, Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘Şaban ayının on beşinci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece tan yeri ağarıncaya kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Tevbe eden yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Hastalığına şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Daha ne gibi istekleri varsa istesinler, vereyim’ diye buyurmuşlardır. Berat gecesi, bağışlanma, af ve mağfiret gecesidir. Hayrın, bereketin ve güzelliklerin bol bol ihsan edileceği bu gecede ellerimizle beraber gönüllerimizi de açarak manevi ziyafetlerden nasibimizi almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Berat Kandili’nin insanlığın sağlık, huzur ve saadetine, Müslümanların kurtuluş beratını almasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, aziz vatanımız için şüheda mertebesine ulaşan kahramanlarımızı saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kandilimiz mübarek olsun.”

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