Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

İHA

Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

Aziziye Belediyesi, yaşları 9 ile 40 arasında değişen Down sendromlu bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, önce Aziziye Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırladığı özel konuklarına daha sonra Palandöken Kayak Merkezi sürprizi yaptı.
Down sendromlu çocuklarla birlikte kızak yarışı yapan Başkan Orhan, etkinlik kapsamında kartopu da oynadığı çocuklarla birlikte gondol turu atmayı da ihmal etmedi. Başkan Orhan, programın sonunda hem özel misafirlerini, hem de ailelerini hediye yağmuruna tuttu.
Belediye Meclis Salonunda Renkli Görüntüler
Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen program, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Aziziye Sosyal Hizmetler Merkezi’nin gözetimindeki Down sendromlu bireyler için gerçekleştirildi. İlçede ikamet eden ve yaşları 940 arasında değişen Down sendromlu bireyleri Aziziye Belediyesi’nde konuk eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, hem özel misafirleri, hem de aileleriyle meclis salonunda bir araya geldi. Sempatik tavırları ve güler yüzleriyle dikkat çeken Down sendromlu çocuk ve gençlerle bir süre sohbet eden Muhammed Cevdet Orhan, 12 yaşındaki Abdurrahman Ulağ’ı Meclis Başkanlığı koltuğuna oturturken, 9 yaşındaki Esmanur Çınar ve Tuğba Yüzügüldü’ye ise Kâtip Üyelik görevi verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu Meclis etkinliğinin ardından Başkan Orhan, Aziziye’nin minik konuklarıyla birlikte Palandöken’in yolunu tuttu.
Palandöken’de Kızakla Kayak Keyfi
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’la birlikte Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Erzurum Kayak Kulübü’ne konuk olan Down sendromlu bireyler, burada bir süre dinlendikten sonra Kulüp Başkanı Atakatan Alaftargil tarafından tahsis edilen kızaklarla kayak keyfini doyasıya yaşadı. Kızaklara binerek yarış yapan Down sendromlu miniklere, yine kendileri gibi Down sendromlu olan 40 yaşındaki Ahmet Büyükdağ’la 31 yaşındaki Selçuk Davulci de eşlik etti. Kızağa Başkan Orhan’la birlikte binen Esmanr Çınar’ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken, kayak keyfini çocuklarıyla birlikte aileleri de yaşadı.
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan’ın da, sonradan katıldığı programda Down sendromlu bireyler gondol turu da yaptı. Aileleriyle birlikte Palandöken’in zirvesine kadar çıkan Aziziye’nin konukları, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, farkındalık vurgusunda bulundu.
Orhan: Onlar Bizim Yaşam Enerjimiz
Aziziye Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri bu etkinlikle hem sosyal bir sorumluluğu yerine getirdiklerini ve hem de ortaya bir farkındalık koyduklarını ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Down sendromlu çocuklarımız ve bireylerimiz, aslında bizim yaşam enerjimizi teşkil ediyor. Onların sosyal yaşam içerisinde çok daha geniş çapta yer edinmelerini sağlamak, bizim elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda etkinliğimiz için bizimle işbirliği yapan Erzurum Kayak Kulübümüze ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Down sendromlu bireylerin aileleri ise, bugüne kadar hiç görmedikleri Palandöken’i ve kayak merkezini Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik sayesinde gördüklerini belirterek, “Aziziye Belediye Başkanımıza bu güzel gün için çok teşekkür ediyoruz. Hem bizler eğlendik, hem de yavrularımızın mutluluğuna tanıklık olduk. Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye son Sıra numarası artık karekod uygulamasıyla telefondan takip edilebilecek
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye ...
Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir ...
Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don endişesi
YEREL HABERLER Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don ...
Erzurum süte değer veriyor
YEREL HABERLER Erzurum süte değer veriyor
Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum heyetiyle istişare etti Aydemir: ‘Filistinli kardeşlerimizin yanındayız’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum ...
Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
YEREL HABERLER Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele ...
Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
YEREL HABERLER Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' ...
Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü ...
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, salgınlar üzerine kuruldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, ...
Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online nişan töreni
YEREL HABERLER Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online ...
Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım ...
Gülperi Otel Narman’a yakışmış
YEREL HABERLER Gülperi Otel Narman’a yakışmış
Süphan'a zirve tırmanışında tipiye yakalanan dağcılar, buz adama döndü
YEREL HABERLER Süphan'a zirve tırmanışında tipiye ...
Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Palandöken, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi