Pandemide uzaktan karikatür eğitimi



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki İbrahim Erkal Kültür Merkezi Karikatür Atölyesi'nde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim veriliyor. Haftada 2 gün sosyal paylaşım sitelerinden canlı olarak yayınlanan derste karikatür çizimi öğreten Vedat Refayeli, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karikatüristliği sevdirmeyi amaçladığını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi merkez Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde kısa süre önce karikatür atölyesi açıldı. Gazeteci ve karikatür sanatçısı Vedat Refayeli'nin gözetimindeki atölye, pandemi nedeniyle yüz yüzü eğitim veremeyince okullardaki gibi uzaktan eğitime başladı. Sosyal paylaşım sitelerinden canlı yayınlanan ve haftada 2 gün 2 saat süren derslerde Refayeli, izleyenlere çizimlerle ilgili bilgi veriyor. Bir odanın stüdyoya çevrildiği merkezde karikatür çizimini anlatan Refayeli, amacının karikatüristliği sevdirmek olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan karikatür atölyesinde henüz yüz yüze eğitim veremediklerini anlatan Refayeli, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde karikatür atölyesini açtık. Amacımız pandemi döneminde evlerde uzaktan eğitim gören özellikle ilk ve orta derecedeki okullardaki öğrencilere karikatür sevgisin aşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek. Pandemi dönemi olmasaydı özellikle yüz yüze eğitim yapacaktık. Çünkü karikatürün ruhunda yüz yüze eğitim var. Uzaktan karikatür eğitimi olmuyor ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Haftada 2 gün olan derslerimiz sosyal paylaşım sitelerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bayağı takipçimiz var" diye konuştu.

Vedat Refayeli, uzaktan eğitime katılan kursiyerlerin eserlerini eğitim sonunda sergilemeyi planladıklarını da söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-27 11:55:47



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